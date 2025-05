Ana Rosa, tajante contra el Gobierno: «Aquí no dimite nadie. Lo que hacen es aforarse, o forrarse»

En su editorial del martes 20 de mayo, Ana Rosa Quintana ha vuelto a cargar contra el Ejecutivo y ha sido tajante con todos los escándalos políticos que afectan al Gobierno. Para empezar, la comunicadora de Mediaset ha comparado todas las polémicas con una importante cinta sobre el crimen organizado: «En la película Uno de los nuestros, el personaje al que interpreta Robert de Niro dice: «Hay dos cosas importantes. No traicionar a un amigo y no irse de la lengua». Ahora, la sincronizada sale en tromba negando que el que fue uno de los suyos, Ábalos, filtrarse los mensajes de Whasapp, cuando él ha reconocido que autorizó su publicación. Es una forma de señalar a UCO como filtradores”. La presentadora de El programa de Ana Rosa también ha hacer una mención a Melody y a toda la polémica alrededor de Eurovisión, después de que RTVE desafiase las normas del certamen con un mensaje de apoyo a Palestina: “ El apagón podría haber sido un ciberataque que no fue, la avería de los trenes podría haber sido un sabotaje que no fue, los casos que cercan al Gobierno eran filtraciones de la UCO que no fueron y ahora, para desviar la atención, al presidente solo le queda bailar el Baile del gorila de Melody para culpar a Eurovisión por los escándalos del Ejecutivo. El problema de Moncloa tiene un nombre: Incertidumbre. No saben qué se va a publicar cada mañana y no pueden escribir el relato con antelación. El caso es que aquí nadie dimite. Lo que hacen es aforarse, o forrarse».

«Buenos días. En la película Uno de los nuestros, el personaje al que interpreta Robert de Niro dice: «Hay dos cosas importantes. No traicionar a un amigo y no irse de la lengua». Ahora, la sincronizada sale en tromba negando que el que fue uno de los suyos, Ábalos, filtrarse los mensajes de Whasapp, cuando él ha reconocido que autorizó su publicación. Es una forma de señalar a UCO como filtradores. Y lo hace un Gobierno que llegó al poder por una moción de censura por casos de corrupción de los que cada día se filtraban datos».

“Los papeles de Bárcenas que se filtraron a El País eran noticia, pero los whasapps de Ábalos son filtraciones de la GuardIa Civil. Los movimientos bancarios de las tarjetas black de Rato, la Gürtel, el caso Lezo o el caso Kitchen eran informaciones, pero el informe sobre Santos Cerdán, el caso Begoña, el caso hermanito, el caso fiscal general o las informaciones sobre Víctor Ángel Torres son lawfare judicial, acoso policial o fango y bulos de los medios”, ha sentenciado la comunicadora madrileña.

Ana Rosa ha continuado alegando que: Hoy desayunamos con que la mano derecha de Ángel Víctor Torres, vicepresidente del Parlamento canario, fue cazado ayudando a un narco. Dicen que lo que haga tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda, pero ya son muchas manos derechas amputadas. Koldo era la mano derecha de Ábalos, Ábalos era la mano derecha de Sánchez, y Santos Cerdán era la mano derecha de Ábalos y de Sánchez. Pero Sánchez no sabe nada, salvo lanzar tinta de calamar».

