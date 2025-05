Ana Rosa sobre la última comparecencia de Pedro Sánchez: «Mucha ideología y ninguna explicación»

Ana Rosa Quintana, en su editorial de este jueves 8 de mayo, ha vuelto a criticar a Pedro Sánchez después de la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso para dar explicaciones de lo sucedido en el gran apagón. «Sus palabras se convirtieron en un cero absoluto. Nos volvió a dejar a oscuras. Solo repitió que el apagón fue una bendición porque nos hizo mejores bailando a la luz de las velas. Sánchez se convirtió en una sombra chinesca con su peor discurso. Hora y media de homilía ideológica en la que fue más papista que el papa declarando la guerra a las nucleares y planteando la política energética como una batalla», dijo, entre otras cosas, la presentadora de El programa de Ana Rosa.

«Buenos días. El presidente se ha quedado sin energía. Ayer llegó al Congreso a explicar por qué España fundió a negro y sus palabras se convirtieron en un cero absoluto. Nos volvió a dejar a oscuras. Solo repitió que el apagón fue una bendición porque nos hizo mejores bailando a la luz de las velas. Sánchez se convirtió en una sombra chinesca con su peor discurso. Hora y media de homilía ideológica en la que fue más papista que el papa declarando la guerra a las nucleares y planteando la política energética como una batalla» , ha comenzado la presentadora.

Ana Rosa Quintana, de Pedro Sánchez: «Mucha ideología y ninguna explicación»

Ana Rosa Quintana ha continuado: «Polarizó asegurando que el sol y el viento son de izquierdas y los átomos son de derechas, como si energía nuclear y renovable no pudieran convivir en un proceso de transición. Sánchez mezcló todo en un Totum Revolutum caótico: Apagón, trenes y gasto en Defensa para no asumir ninguna responsabilidad. Comenzó hablando de series distópicas y se montó su propia película con una víctima, él mismo, y tres súper villanos: la energía nuclear, los ultrarricos y la oposición saboteadora».

Para finalizar, Ana Rosa ha comentado: «Mucha ideología y ninguna explicación. No se entendieron ni la onceava parte de sus palabras. Lo que sí entendimos es por qué no se vota el gasto en Defensa, con Rufián hablando de tiros en el pie y la portavoz de Bildu, que fue condenada por apología de banda armada, criticando el gasto en armas. Al menos nos enteramos de que el 3% que cobraba CiU ha crecido hasta el 20% que ahora exige Puigdemont por sus siete sus votos. Lo que sí hizo el presidente fue reconocer que hubo cinco muertos por el apagón. Sánchez tachó de cínicos a los que denuncian que hubo cinco víctimas, porque el cambio climático mata a 8.000 personas al año. Como si el dolor de esas cinco familias se pudiera deshumanizar con cifras. Un presidente que siempre informó a la baja con las más de 100.000 víctimas del COV. Ayer tuvimos fumata negra en San Pedro y un vendedor de humor en el Congreso. Con una diferencia: en el Cónclave votaron y en el Congreso no.