Ana Rosa compara al PSOE con ‘El Padrino’: «Han puesto en marcha la máquina del fango»

El editorial de Ana Rosa Quintana de este martes 27 mayo del 2025 se ha centrado en las últimas y polémicas decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez relacionadas con la supuesta cruzada del PSOE contra la UCO.

«Buenos días. Gran estreno de El Padrino 4. De momento hemos visto un tráiler en el que el jefe económico de la UCO se levanta con una cabeza de caballo y una nota en la que pone: «Está muerto». Hemos visto las imágenes de una reunión entre una presunta fontanera de Ferraz, Leire Díez, ofreciendo indultos, acuerdos con la fiscalía y la Abogacía del Estado a empresarios investigados por corrupción a cambio de desacreditar a la UCO, la unidad de la Guardia Civil que investiga a la familia. Leire tuvo un cargo en Correos, pero no es precisamente el correo del zar, porque tuvo la brillante idea de hacer la reunión por videoconferencia junto a presuntos corruptos. Y la primera regla del club de la hucha es que no se habla del club de la hucha», ha arrancado diciendo Ana Rosa Quintana.

La presentadora ha continuado: «El Gobierno habla de cacería, y a Leire la cazaron en esta grabación. Ni con unas gafas del plan VEO se podría observar más nítidamente que estamos ante una práctica mafiosa. Cuando Bolaños dijo: «No conozco a esa señora de la usted me habla», se apareció el fantasma de Bárcenas. Fue pronunciar la frase de Bolaños y comenzaron a publicarse fotos de Leire en Ferraz con gente poderosa de Ferraz. Fotos incluso con la familia Sánchez. Hoy The Objetive publica audios de Leire ofreciendo los servicios de la fiscalía a otro empresario imputado a cambio de embarrar a la UCO».

Para terminar, Ana Rosa Quintana ha dicho: «Los fontaneros han puesto en marcha la máquina del fango. Aldama destapó el supuesto cupo vasco de Cerdán. Si se demuestra que Leire era un soldado a las órdenes de Cerdán para salvar a los Sánchez estamos hablando de un material altamente radioactivo. No olvidemos que Leire ostentó un cargo en la Empresa Nacional del Uranio, ese uranio que según Sánchez no existe en España. Lo que sí sigue existiendo en España son los aforamientos. Miguel Ángel Gallardo se ha convertido en un meme. Tras aceptar el aforamiento exprés ahora propone eliminar esa figura. Gallardo no puede hacer más el ridículo, y en política se puede hacer de todo menos el ridículo. Gallardo se ha convertido en la Gata Flora del PSOE, porque si lo meten a aforado grita, y ahora que está dentro, llora».