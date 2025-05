Silvia Intxaurrondo acude al rescate de Sánchez en TVE:»Los mensajes a Ábalos no tienen valor judicial»

Silvia Intxaurrondo ha vuelto a defender y a blanquear a Pedro Sánchez. La presentadora de La hora de La 1 ha sido la portavoz de RTVE para lavar la imagen del presidente del Gobierno por los comprometedores mensajes que Pedro Sánchez envió a José Luis Ábalos ( y que ya fueron publicados en 2024silvi criticando duramente a los barones socialistas más contrarios al Jefe del Ejecutivo. Así, la periodista del ente público (siempre al servicio del ‘sanchismo’) ha dicho en directo que: «Los mensajes que hemos conocido no están vinculados a ninguna causa judicial ni tienen ningún tipo de valor judicial” Además, Intxaurrondono se ha centrado, en ningún momento, en la gravedad de los mensajes sino en quién los pudo filtrar.

Intxaurrondono: » Es una filtración de extrema gravedad»

Silvia Intxaurrondo ha vuelto a salir en defensa de Pedro Sánchez desde La hora de La 1, el programa informativo que presenta junto a Marc Sala en la cadena principal de RTVE.

La periodista ha abordado los mensajes a través de una aplicación de mensajería instantánea entre Pedro Sánchez y el que fuera ministro de transportes, José Luis Ábalos. Silvia Intxaurrondo, en vez de centrarse en los insultos que el presidente dedicaba a todos los barones del PSOE críticos con él, se ha centrado en otras cuestiones.

«Los mensajes que hemos conocido no están vinculados a ninguna causa judicial ni tienen ningún tipo de valor judicial. Son conversaciones privadas que nos muestran de forma parcial, no completa, y que están vinculadas a dinámicas internas del partido», dijo Intxaurrondo antes de entrevistar al magistrado Joaquim Bosch.

«No sabemos de dónde salen. Pero, en todo caso, si saliesen de la causa contra Koldo García estaríamos hablando de una filtración de extrema gravedad, ¿no?», le preguntó la presentadora al magistrado, quien contestó: «Efectivamente. En la información periodística sí se indica que procede del caso Koldo. Aunque no se especifica si la filtración procede del ámbito policial o del ámbito judicial. Digamos que un periodista está cubierto por el derecho fundamental a la libertad de información, siempre y cuando no se haya apropiado delictivamente del material. Simplemente, ha conocido esos datos, está amparado por el secreto profesional a no explicar detalladamente cómo los ha obtenido y puede difundirlos porque prevalece el derecho de la ciudadanía a ser informada verazmente. En cambio, el funcionario judicial y el agente policial que dispone de esos datos sí que tienen un deber de custodia y por eso, frente a ellos, existe un delito de revelación de secretos”.

El chat entre Sánchez y Ábalos

Aunque El Mundo ha publicado ahora algunos mensajes, recordemos que en 2024, ya contamos en OKDIARIO que La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tiene en su poder el historial completo de la conversación a través de una aplicación de mensajería instantánea entre Pedro Sánchez y el que fuera ministro de transportes, José Luis Ábalos. Se trata de un chat extenso en el que se habla sobre cuestiones de partido y asuntos de Estado que el presidente debía consultar con el que, durante años, fue secretario de organización del PSOE. El historial guarda conversaciones desde 2017, antes de que Pedro Sánchez asumiera la presidencia del Gobierno. El dispositivo fue incautado por los agentes de la UCO durante los registros en los domicilios de los investigados realizados el pasado mes de febrero. Serán los investigadores y el juez quienes decidan si se debe expurgar este contenido o no.