Silvia Intxaurrondo pisotea la libertad de expresión: pide que Vox «no tenga voz en TVE»

Silvia Intxaurrondo ha defendido que se vete a Vox en TVE, a pesar de que el partido representa a los más de 3 millones de españoles que votaron a la formación de Abascal en las pasadas elecciones generales. La presentadora de La 1 ha entrado en contradicción al denunciar que «los pseudomedios» -un término que ha asumido como musa del sanchismo- atacan la libertad de expresión, al mismo tiempo que ha apostado por coartar la de quienes no piensan como ella en una cadena pública, financiada con los impuestos de todos los españoles, independientemente del partido al que voten.

Intxaurrondo ha defendido que «hay que legislar para que estos pseudomedios no sigan intoxicando a la sociedad», porque «están mintiendo», sin recordar que ella misma fue la que mintió sobre su contrato con TVE, tal y como demostraron los medios de comunicación a los que la presentadora atacó por informar sobre el asunto. También la justicia la desmintió al desestimar la demanda que presentó por la publicación de su contrato.

«Lo que tenemos que hacer es calmar esa fiebre, hacer que baje y construir a través de los medicamentos que podamos darle a ese cuerpo una sociedad que realmente sepa cómo librar esa enfermedad», ha declarado en relación al «ataque a la sociedad y a las libertades que ha conseguido por parte de esos pseudomedios que lanzan bulos». Tampoco ha recordado entonces que ella misma y su programa, La hora de La 1, recibieron una lluvia de críticas por la cobertura de la DANA de Valencia, cuando los espectadores señalaron también en redes sociales cómo callaba a los periodistas presentes en la mesa de debate que se mostraban críticos con la inacción del Gobierno de Sánchez frente a la catástrofe.

«Hay que plantar cara a ese virus de la desinformación, porque la desinformación no es un objetivo en sí, es un mecanismo de ataque a una sociedad que ha conseguido unas libertades que algunos quieren que queden aparcadas, que volvamos a un tiempo anterior mucho más negro, mucho más oscuro», ha continuado Intxaurrondo, fiel defensora de un Gobierno que utiliza un tiempo anterior mucho más oscuro como comodín, hasta el punto de que en la propia gala de los Goya se le ha echado en cara a Pedro Sánchez.

El periodista del podcast en el que Silvia Intxaurrondo ha hecho todas estas declaraciones le ha recordado que la televisión pública «tiene que ser plural». En ese momento, la presentadora no se ha cortado a la hora de pisotear la libertad de expresión que tanto defiende para unos, pero al parecer no tanto para otros, como en el caso de Vox.

«Una formación ultra con mensajes machistas, homófobos y contra el colectivo LGTBI no debe tener voz, es veneno», ha añadido Intxaurrondo en referencia a Vox. Asimismo, ha hecho alusión a compañeros que no piensan como ella con el objetivo de rebatirlos: «Hay periodistas que dicen que vengan y se retraten. No hace falta, hay cuestiones que ya conocemos».

No es la primera vez que Silvia Intxaurrondo pisotea la libertad de expresión de los demás. Fue uno de los rostros sanchistas que firmó un manifiesto contra los medios de comunicación críticos con el Gobierno, a los que la izquierda sanchista -y, por tanto, también personalidades como Silvia Intxaurrondo- se refiere como «derecha mediática» o «pseudomedios». En ese manifiesto utilizaban el discurso del Gobierno de Pedro Sánchez al pie de la letra, con expresiones como «la máquina del fango».