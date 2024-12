Sánchez ‘resucita’ a Franco: anuncia un centenar de actos para festejar los 50 años de su muerte

Pedro Sánchez ha anunciado que el Gobierno celebrará más de un centenar de actos en 2025 para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Franco bajo el lema España en libertad. El líder del Ejecutivo también ha dado a conocer la creación de un Alto Comisionado y un comité científico de expertos para poner en marcha estos actos y colaborar con todas las administraciones en la celebración de los mismos.

En el acto con motivo de la celebración del Día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra y la dictadura, Sánchez ha explicado que estas actividades tienen como objetivo poner en valor la gran transformación que ha experimentado España en este medio siglo de democracia y rendir homenaje a todas las personas y «colectivos» que lo hicieron posible. Para ese fin se llevarán a cabo más de un centenar de «actividades culturales, eventos de diversa índole, en escuelas, calles, y museos» a partir del 8 de enero.

Además, el jefe del Ejecutivo ha celebrado los efectos que está teniendo la Ley de Memoria Democrática desde su aprobación hace dos años como, por ejemplo, que se avanza «con paso firme» en la disolución de la Fundación Francisco Franco. «Porque, evidentemente, en una democracia como la nuestra no hay tirano cuya obra merezca ser ensalzada», ha apuntado. En la misma línea, ha dicho que gracias a la ley se han exhumado más de 5.600 cuerpos y se han logrado tramitar 637 declaraciones de reconocimiento y reparación personal. También se han «resignificado» 15 lugares de memoria «como el Valle de Cuelgamuros».

Además, ha subrayado que gracias a esta norma, «más de 300.000 descendientes de exiliados» van a poder obtener la nacionalidad española, «un acto de justicia con quienes fueron privados del derecho a ser españoles por culpa de la persecución política», ha añadido.

Sánchez también ha aprovechado para cargar contra las leyes «de concordia» aprobadas en varios gobiernos autonómicos por PP y Vox y ha señalado que «no hay concordia cuando se equipara víctimas con verdugos» ni cuando «se perpetúan mentiras históricas». «Vamos a velar para que ninguna ley de falsa concordia desvirtúe el deber de verdad, de justicia, de reparación y garantías de no repetición que ensalzan la Ley de Memoria Democrática», ha zanjado.

Ayuso, en contra

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha garantizado que el Gobierno regional no se sumará a ningún acto que se celebre por los 50 años de la muerte de Francisco Franco y ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «ha enloquecido». «Como su Gobierno está en sus últimas horas, ha decidido quemar las calles y provocar violencia con grupos muy minoritarios, que últimamente salen justo cuando él lo pasa mal», ha trasladado la jefa de Ejecutivo madrileño.

La dirigente madrileña ha sostenido que «la Comunidad de Madrid, garante de la Transición, la libertad y la Constitución, no se sumará a un solo de estos eventos e iniciativas promovidas por Sánchez». «Madrid, con la democracia y contra el guerracivilismo», ha defendido. En esta misma línea, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha rechazado estas celebraciones. «Ya no cuela», ha aseverado en sus redes sociales junto a un video en el que Sánchez anunciaba estos eventos.