Con este arrancador de coches portátil viajarás mucho más seguro y ahorrarás como nunca: ¡está rebajado a menos de 53 €!

Lo has preparado todo para esas vacaciones que llevas preparando tanto tiempo. El coche está cargado, la reserva hecha y solo queda coger la carretera. Metes la llave, vas a arrancar y… no, el coche no arranca. Quedarse sin batería es uno de los problemas más comunes que se dan al tener coche, y es algo que se puede solucionar en casos de emergencia sin tener que llamar a grúas: solo necesitas un arrancador que sea potente. Y aquí lo vas a encontrar por menos de 53 € gracias al descuento del 25% que tiene el Arrancador de coches BRPOM BM300.

Está de oferta en Amazon, pero lo mejor no es eso, sino todo lo que le define: es muy compacto, puede funcionar en condiciones extremas de temperatura, mantiene la carga hasta 12 meses y da para varios arranques y sirve tanto para coches como para motos, teléfonos o cualquier aparato. Tiene todo lo que le puedas pedir y más.

Puede arrancar sin problemas tanto motos como coches de gasolina o diésel.

Incluye una linterna LED que sirve para alumbrarte en caso de reparaciones o incluso como señal de SOS.

Trae puertos USB por si tienes que cargar el teléfono u otros aparatos.

Viene con garantía de 2 años.

Arrancador de coches BRPOM BM300

Lo mejor del Arrancador de coches BRPOM BM300 es que es muchísimo más pequeño que la mayoría de soluciones por el estilo. Un diseño de lo más compacto que viene acompañado de una potencia enorme, lo que te permite tenerlo en la guantera para casos de emergencia. Además, como tiene una capacidad de 26800 mAh, da para varios arranques con una sola carga, y sus ajustes de voltaje y amperios y cables adicionales te permiten usarlo hasta para cargar el teléfono u otros dispositivos.

De hecho, puedes cargarlo o alimentarlo usando el encendedor del coche y trae también una linterna LED con varios modos que son muy útiles en caso de emergencia, o si simplemente necesitas luz. Lo cierto es que es imprescindible si viajas a menudo o si buscas una solución de emergencia para evitar que tu coche te deje tirado por la batería en general.

¿Qué opinan quienes lo han comprado?

«Lo llevo siempre en el maletero y me da mucha tranquilidad. Muy recomendable si quieres evitar sustos. Calidad-precio inmejorable.»

«Funcionó perfectamente a la primera para arrancar un vehículo de gasolina de 1600 cc.»

«Lo que más me ha sorprendido es su autonomía: pude usarlo hasta cinco veces antes de que necesitara una recarga.»

Es una propuesta redonda en todos los sentidos, y ahora puedes conseguirla por solo 52,61 €. Corre y compra ya este arrancador si no tienes uno todavía. Además, lo puedes recibir en tan solo un día: perfecto para tus vacaciones.

