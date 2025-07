Meryl Streep revela lo que le unió a Clint Eastwood y deja en shock a todos: «Es el que más intimidaba»

La película Los puentes de Madison se estrenó en las salas de cine en 1996 y es una de las que ha tenido más éxito de la historia del cine. Además, esta cinta contó como protagonistas con dos estrellas: el actor Clint Eastwood, que también ejercía de director y la actriz Meryl Streep. 27 años después de su estreno todos recordamos la historia de amor que surge entre Robert Kincaid, un fotógrafo de National Geographic, y Francesca Johnson, un ama de casa de Iowa cuya familia se había marchado tiempo fuera. Los dos protagonistas pasan juntos solo cuatro días que pasan juntos que cambiarán sus vidas para siempre. La actriz Meryl Streep fue nominada al Oscar a la Mejor actriz protagonista, aunque al final, se lo llevó Susan Sarandon por la cinta Pena de muerte, pero siempre recordará única película en la que trabajó con Clint Eastwood, el cual dejó en ella una gran huella.

Cuando rodaron la película Los puentes de Madison Clint Eastwood tenía 65 años y Meryl Streep 46 años. En una entrevista para la CBS la actriz hizo un repaso de cómo había sido la relación con los actores con los que había trabajado y de Clint Eastwood destacó su enorme personalidad como actor y director. «Clint era el hombre con el que he trabajado que más intimidaba a los demás hombres. Lo cual no fue en virtud de nada de lo que hizo, sino de lo que no hizo. No hizo ningún gesto innecesario. Nunca levantó la voz, salvo una vez. Es un cineasta instintivo, sin esfuerzo», explicó en esta entrevista.

Las claves del éxito de la película Los puentes de Madison

Lo primero que hay que saber de esta película es que es para el papel de Francesca se postularon actrices como Isabella Rossellini, Catherine Deneuve, Cher, Jessica Lange, Anjelica Huston, Susan Sarandon o Mary McDonnell. Según los rumores fue Ruth Wood, la madre de Clint Eastwood, la que le sugirió a su hijo que eligiese a Meryl Streep. La actriz tuvo que engordar más de 5 kilos para adaptarse al personaje de Francesca.

También hay que tener en cuenta que el conocido director Steven Spielberg compró los derechos de la novela de Robert James Waller en la que se basa la película antes de que se publicara a través de su productora Amblin Entertainment. Al principio su idea era dirigir él mismo esta película, pero cuando decidió no hacerla ya que estaba ya embarcado en el proyecto de La lista de Schindler, se lo ofreció a Sydney Pollack y Bruce Beresford. Sin embargo, al final el proyecto se lo quedó Clint Eastwood que ya había sido para interpretar el papel del protagonista que también se convirtió en el director de la cinta.

Por lo tanto, los actores se encontraron finalmente con un papel a su medida e intentaron dar lo mejor de sí mismos en sus papeles. Los dos lograron que su química y atracción física traspasasen la pantalla e hicieron historia con sus impecables interpretaciones.

Para comprender el éxito que tuvo la película, hay que tener en cuenta que la novela de Robert James Waller en la que estaba basada la película Los puentes de Madison había vendido ya más de 9 millones de ejemplares en todo el mundo y muchos de sus lectores estaban deseando verla. También tuvo un gran peso que Richard LaGravenese, conocido por su trabajo en El rey pescador, fue el encargado de adaptar la novela al guion de la película Los puentes de Madison.

Los nuevos proyectos de Clint Eastwood y Meryl Streep

El director y actor Clint Eastwood, recordado por todos por su papel de Harry el Sucio, parece que a sus 95 años todavía no tiene ninguna intención de retirarse del mundo del cine. Su última película como director es el thriller’ judicial Jurado nº2 que se puede ver en la plataforma de streaming Movistar Plus+.

En cuanto a la actriz Meryl Streep de la que todos recordamos sus geniales interpretaciones en Kramer vs. Kramer (1979), La decisión de Sophie (1982), Memorias de África (1985) o La dama de hierro (2011) a sus 76 años tampoco tiene ninguna intención de abandonar el mundo de la interpretación. El actriz acaba de terminar el rodaje de la quinta temporada de la serie Solo asesinatos en el edificio donde coincidió con su actual pareja Martin Short y los actores Selena Gomez y Steve Martin. Ahora la actriz está dedicada en cuerpo y alma al rodaje de la segunda temporada de la película El diablo se viste de Prada donde volverá a dar vida al complejo personaje de Miranda Priestly. Lo último que sabemos de sus planes de futuro es que también estará en la versión de Las crónicas de Narnia que está preparando Greta Gerwig.