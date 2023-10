La serie de comedia ‘Solo asesinatos en el edificio’ tendrá una cuarta temporada en Disney+

La plataforma de streaming Disney+ acaba de estrenar la tercera temporada de la serie de comedia Solo asesinatos en el edificio y tenemos una buena noticia para sus seguidores ya que se acaba de anunciar que esta original ficción producida por 20th Television tendrá una cuarta temporada.

Los usuarios de la plataforma de streaming, además, ya pueden disfrutar del esperado final de la aclamada tercera temporada que está disponible en Disney+. Una vez más la serie está convirtiéndose en todo un éxito entre los usuarios en la plataforma.

Una ambiciosa serie de comedia

Una divertida serie que se estrenó en 2021 y en la primera temporada sus tres protagonistas Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gomez) tuvieron que resolver la extraña muerte de uno de sus vecinos Tim Kono. En la segunda temporada el grupo de aficionados a los podcasts de crímenes se dedicaron a investigar la muerte de Bunny Folger y ahora en la cuarta la del actor Ben Glenroy.

Solo asesinatos en el edificio es una ambiciosa ficción que ha sido creada por Steve Martin y John Hoffman (Grace and Frankie, Looking) que ejercen de productores ejecutivos junto con Martin Short, Selena Gomez, el creador de This Is Us, Dan Fogelman, y Jess Rosenthal.

¿Qué ocurre en la tercera temporada de Solo asesinatos en el edificio?

La tercera temporada vuelve a ser un éxito como las anteriores. La serie ha obtenido múltiples nominaciones y premios como las nominaciones al Emmy® de la segunda temporada a la Mejor Serie de Comedia y Mejor Actor Principal en una Serie de Comedia, entre otros.

En la tercera temporada el excéntrico trío protagonista Charles, Oliver y Mabel a los que dan vida los actores Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez comenzará a investigar un asesinato que ha tenido lugar en un espectáculo de Broadway.

Según la sinopsis de Disney+: “Ben Glenroy (Paul Rudd) es una estrella de Hollywood cuyo debut en Broadway se ve interrumpido por su repentina muerte. Con la ayuda de Loretta Durkin (Meryl Streep), el trío protagonista se embarca en su investigación más difícil hasta la fecha, mientras Oliver intenta desesperadamente rearmar el espectáculo ¡Arriba el telón!”.

A los protagonistas de la serie los conocidos actores Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez se unen en esta tercera temporada los conocidos actores Meryl Streep y Paul Rudd. Además, en el reparto están los actores Michael Cyril Creighton, Gerald Caesar, Linda Emond, Allison Guinn, Ashley Park, Don Darryl Rivera y Jeremy Shamos, entre otros.