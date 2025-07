Lidl tiene el artículo de bici homologado que necesitas: la DGT te obliga por menos de 20 euros

Si eres de los que usan la bicicleta para moverse por la ciudad, hacer rutas los fines de semana o simplemente salir a dar un paseo, hay algo que no puedes pasar por alto, y es que el casco es obligatorio en muchas situaciones y no llevarlo puede salirte caro. La Dirección General de Tráfico (DGT) lo deja muy claro: si no llevas casco donde toca, te arriesgas a una multa de hasta 200 euros. Y no es solo una cuestión legal, también es una cuestión de sentido común y seguridad. Por suerte, Lidl acaba de poner a la venta un casco MTB para bicicleta, totalmente homologado y por menos de 20 euros.

Este casco, que se puede encontrar en las tiendas Lidl o en su web, es de la marca Crivit y está diseñado para ofrecer una buena protección sin complicarte la vida ni vaciarte el bolsillo. Tiene un diseño deportivo y moderno, con ventilación, visera ajustable, correas reflectantes y un sistema de ajuste por rueda para adaptarse bien a tu cabeza. Lo mejor de todo es que cumple con la normativa europea, así que puedes usarlo con total tranquilidad. No es solo un casco barato, es un casco que cumple con lo que exige la ley.

Casco de ciclismo barato de Lidl

Muchos ciclistas, sobre todo los que ya tienen experiencia, se resisten todavía a usar casco en ciudad, pensando que no es necesario. Pero hay que recordar que en vías interurbanas y en carretera es obligatorio para todos, y en ciudad lo es para menores de 16 años. Y aunque en entornos urbanos no siempre se exige, sigue siendo muy recomendable. Porque una caída tonta puede tener consecuencias graves, y más si no vas bien protegido.

El casco de Lidl tiene también algunos detalles que lo hacen cómodo para el día a día: almohadillas interiores extraíbles (y lavables), una carcasa dura por fuera y espuma protectora por dentro, y un diseño bastante ligero, así que no resulta molesto ni aunque lo lleves durante mucho rato. Además, al tener buena ventilación, no pasas tanto calor en verano, algo que muchos cascos más pesados no pueden prometer. Y si practicas mountain bike o haces rutas largas, la visera te viene de perlas para protegerte del sol o de la lluvia.

En un momento en el que cada vez más personas optan por la bicicleta como medio de transporte, por motivos económicos, ecológicos o de salud, equiparse bien es parte del plan. Y no hace falta gastarse una fortuna para ir seguro. El casco de Lidl cuesta 19,99 euros, mucho menos que la mayoría de modelos del mercado que ofrecen prestaciones similares. Así que si llevas tiempo pensando en comprarte uno, o el que tienes ya está viejo, esta puede ser una muy buena oportunidad.

Este casco de Lidl es un buen ejemplo de cómo cumplir la normativa y protegerse no tiene por qué ser caro ni complicado. La DGT está cada vez más encima del uso correcto de la bici, y tener un casco homologado es uno de los mínimos que se piden. Y si encima lo puedes conseguir a precio de ganga, mejor que mejor. Pero date prisa, porque la propia cadena alemana avisa en su web de que «otros clientes están comprando este producto y quedan pocas unidades».