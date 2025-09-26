Ana Rosa sobre buque que escolta a Colau: «¿Sánchez está usando al Ejército como cortina de humo?»

Ana Rosa, con su ironía habitual, ha dedicado su editorial de este viernes 26 de septiembre a la decisión del gobierno de España de enviar un buque militar para proteger a la flotilla que va rumbo a Gaza y en el que se encuentra Ada Colau, ex alcaldesa de Barcelona y referente de los comunes, formación integrada en Sumar. Además, la presentadora de El programa de Ana Rosa ha destacado la hipocresía que supone que El Buque de Acción Marítima (BAM) Furor de la Armada española lleva dos cañones automáticos fabricados por una empresa israelí. Para Ana Rosa Quintana ésta es «una misión que ordenó unilateralmente el presidente y que anuncia justo el día en el que el juez decide que su mujer sea juzgada por un jurado y que su hermano se siente en el banquillo. ¿Está usando al Ejército como cortina de humo?»

Un día más, El Programa de Ana Rosa ha comenzado con el ya famoso editorial de la presentadora. La decisión del gobierno de España de enviar un buque militar para proteger a la flotilla que va rumbo a Gaza se ha convertido en el tema principal de este viernes 26 de septiembre.

Ana Rosa Quintana ha comenzado: «Buenos días. Cuando zarpa El Furor. Concretamente a las 12 y media de la noche zarpaba el buque Furor para escoltar a la flotilla. Como dice Camela: ¿quién lleva el timón? Pues el timón lo lleva Pedro Sánchez, que se autoproclamó capitán del barco. Un presidente pacifista ha decidido despertar a su ministra de Defensa, que duerme con el uniforme, y manda a Israel un buque de guerra con cañones israelíes. Una decisión que ha causado Furor incluso en las filas de Podemos, que clama por una intervención militar en Gaza. Incluso la vicepresidenta Disney, Yolanda Díaz, ha pasado de ser antimilitarista a presumir de que la ideóloga de mandar un buque de guerra ha sido suya. ¿Dónde ha quedado el No a la guerra de La Ceja? Se trata de un navío con dos cañones de 25 milímetros fabricados por Israel, otro cañón de 76 milímetros, dos ametralladoras y un helicóptero. No es un buque escuela, es un buque niñera que rescatará a una flotilla que pretende entrar en aguas israelíes».

«Si esto ocurre y los israelíes disparan, no sería la primera vez, ¿Qué órdenes tienen nuestro militares? ¿Responderán o el presidente ha dado orden a los 46 militares de la tripulación que canten Imagine de John Lennon durante la puesta de sol? Y se marchó y a su barco lo llamó libertad. Sánchez lo llama misión de protección diplomática. ¿Cómo no van a darle el Nobel de la Paz? Por Dios, si hasta una concejala del PSOE quiere que proclamen Santo a San Sánchez», ha continuado la presentadora.

Para finalizar, Ana Rosa ha dicho: «El Gobierno envía una escolta armada para Ada Colau mientras manda zodiacs de goma para la Guardia Civil en el Estrecho para luchar contra los narcos. Una misión que ordenó unilateralmente el presidente y que anuncia justo el día en el que el juez decide que su mujer sea juzgada por un jurado y que su hermano se siente en el banquillo. ¿Está usando al Ejército como cortina de humo? Sánchez se había quedado como Trump, atrapado al final de la escalera, y ha encontrado una salida en un buque llamado libertad, que diría Perales. A este lado del Mediterráneo, sigue la tripulación del Gobierno llamando ridículos a los jueces. Y Sánchez anuncia que se quedará hasta el 2031 y más allá. Y desde el PSOE replican a coro como Quevedo: Pedro quédate».