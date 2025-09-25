Ana Rosa marca récord mientras ataca a Yolanda Díaz: «Se saltó la clase de separación de poderes»

El programa de Ana Rosa consiguió récord de audiencia el 24 de septiembre alcanzando un estupendo 14% de cuota de pantalla y los 335.000 espectadores de media, lo que supone el mejor dato del programa en su nueva temporada. Una de las claves del éxito del matinal de Telecinco es el análisis político y, por supuesto, los editoriales con los que Ana Rosa arranca cada emisión. Este jueves 25 de septiembre, por ejemplo, la comunicadora ha abordado la reprobación de la ministra de Igualdad, el desgaste del bloque de investidura y la defensa que Pedro Sánchez ha hecho desde Nueva York de su familia y de su futuro político. Además, le ha mandado un contundente recado a Yolanda Díaz: «La vicepresidenta asegura que el caso Begoña se va a estudiar en las facultades de Derecho, aunque ella se saltó las clases de la asignatura sobre la separación de poderes».

«Buenos días. Si dices tres veces frente al espejo lawfare, se te aparece la cara de Bolaños. El ministro de Justicia pone en duda el funcionamiento de la Justicia, una Justicia que en teoría depende de él. Y si dices la palabra Monesquieu tres veces frente al espejo se te aparecen las caras de todo el Consejo de Ministros con Yolanda Díaz a la cabeza. La vicepresidenta asegura que el caso Begoña se va a estudiar en las facultades de Derecho, aunque ella se saltó las clases de la asignatura sobre la separación de poderes. El juez Peinado ha propuesto que la mujer del Presidente sea juzgada por un jurado. Una ley del jurado que aprobó Felipe González en 1995 y que denominó la ley de la gente. ¿Acusarán ahora a un jurado de personas anónimas también de lawfare, de ser 9 hombres y mujeres sin piedad?», ha arrancado Ana Rosa Quintana.

La presentadora ha continuado: «Gracias a la abstención de ERC y Junts la ministra de Igualdad ha sido reprobada. Si dices la palabra bulo frente al espejo se te aparece la cara de Ana Redondo regañándote por decir que las pulseras anti maltrato no funcionaban. Y si dices frente al espejo tres veces bloque de investidura se te aparece Rufián riéndose mientras dice: ¿Bloque de investidura? ¿Qué bloque? El bloque de la legislatura se ha derretido de tanto usarlo».

«Y desde Nueva York, Sánchez defiende la inocencia de su familia con un hermano yo sí te creo mientras se postula para volver a presentarse a las elecciones en 2027. Ni siquiera habrá primarias. Sin embargo, cuando el presidente sale a pasear por Broadway con la sincronizada, se les pone en frente otra coreografía de viandantes que les abuchea cantándoles la letra de un musical que podría titularse 7 enchufes para 7 hermanos. El árbol genealógico del presidente se enfrenta a varios juicios, aunque desde el PSOE hablan de penas de telediario. Habría que analizar de qué telediarios hablamos. Sánchez ha decidido hacer un homenaje a Claudia Cardinale, la protagonista del Gatopardo, una película cuya frase más famosa es: Hay que cambiarlo todo para que todo siga igual. Sánchez se ha quedado encerrado en el Peugeot de 2016 con Koldo al volante», ha sentenciado Ana Rosa Quintana.