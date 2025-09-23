Ana Rosa pide la «dimisión» de la ministra de Igualdad: «Pone en duda a las mujeres maltratadas»

En su último editorial, Ana Rosa Quintana ha pedido la «dimisión» de Ana Redondo, ministra de Igualdad, después de que la política negase que las pulseras anti maltrato han dado fallos. «Hemos pasado del bulo, al rebulo. El rebulo ya es otra liga. Es el balón de oro de los bulos. El rebulo consiste en contar una trola al cuadrado, un bulo redondo (…) Redondo Redondo califica de bulo las informaciones que hablan de los fallos. Las actas de los jueces son un bulo, la memoria de la fiscalía es un bulo y lo que es más grave, los propios testimonios de las víctimas son un bulo. Un ministerio de Igualdad que pone en duda los testimonios de las mujeres maltratadas», ha dicho, entre otras muchas cosas, la presentadora de El programa de Ana Rosa en Telecinco.

El fallo en las pulseras anti maltrato y las posteriores declaraciones de la ministra de Igualdad defendiendo su buen comportamiento se han convertido en el epicentro del editorial diario con el que Ana Rosa Quintana comienza su programa.

«Buenos días. Hemos pasado del bulo, al rebulo. El rebulo ya es otra liga. Es el balón de oro de los bulos. El rebulo consiste en contrar una trola al cuadrado, un bulo redondo. Ana Redondo no solo ha negado que las pulseras de los chinos que localizan a los maltratadores funcionasen mal. No. Redondo califica de bulo las informaciones que hablan de los fallos. Las actas de los jueces son un bulo, la memoria de la fiscalía es un bulo y lo que es más grave, los propios testimonios de las víctimas son un bulo. Un ministerio de Igualdad que pone en duda los testimonios de las mujeres maltratadas. Hemos pasado del hermana yo sí te creo al hermana, no me cuentes tu vida, es un bulo. Señora ministra, era deber de su ministerio informar a las 4.000 mujeres afectadas de que las pulseras no funcionaban, y es un derecho de las mujeres saberlo. Si las pulseras funcionan, ¿por qué ha abierto un proceso de adjudicación? ¿Ha hablado con Sánchez sobre este asunto antes de que se fuera a la ONU? ¿Le dijo a usted que recurriera a eso de menuda inventada? La negligencia va de la mano de la incompetencia. Vamos a analizar algunas respuestas a de la ministra Redondo a las preguntas que le han hecho», ha comenzado diciendo Ana Rosa Quintana.

La presentadora de El programa de Ana Rosa ha continuado: «Fíjense las veces que responde con las palabras complejo y difícil. Pregunta: ¿Hubo falta de acceso a los historiales? Respuesta: Fue una migración compleja» Pregunta: ¿Qué incidencias hubo? Respuesta: Es un sistema muy complejo. Fue complejo trasladar los datos. Pregunta: ¿Hubo absoluciones por los fallos?. Respuesta: Es muy difícil detectar si hubo absolución. Pregunta: ¿Cuánto tiempo duró la migración de datos? Respuesta: Fue una migración compleja. Pregunta: ¿Cuántas mujeres se han visto perjudicadas? Respuesta: Dar ese dato es muy complejo. Pregunta: ¿Cuántos agresores se han beneficiado? Respuesta: Es muy difícil saberlo. Pregunta: ¿Le informaron de las denuncias de los trabajadores de Cometa? Respuesta: Es un servicio muy complejo. Pregunta: ¿Se plantea dimitir?. Respuesta: No, estamos haciendo un excelente trabajo».

«No sería tan excelente cuando el CGPJ también avisó por escrito a Bolaños hace cuatro meses de los fallos en las pulseras, Y La Razón publica hoy que Sumar también lo sabía e informó por escrito, aunque no dijo nada en voz alta. ¿Y cuál es la reacción de Yolanda Díaz? Que se abra una pequeña investigación. Nosotros lo que pedimos es una pequeña dimisión. Ministra Redondo, dimitir no es difícil ni complejo», ha finalizado Ana Rosa.