Claudia (‘Supervivientes’) desata la locura fuera de España con un vídeo viral: otro «¡Montoya, por favor!»

Si Montoya traspasó fronteras con una sola escena en La isla de las tentaciones, Claudia, salida del mismo reality y en la actualidad concursante de Supervivientes, no se ha quedado atrás con uno de los momentos que ha protagonizado en Telecinco. La ya ex novia de Gilbert también ha desatado la locura con el vídeo que recoge su escena, que se ha viralizado fuera de España.

Ya ha pasado un año desde que el reality de parejas y tentadores de Mediaset se hizo mundialmente famoso gracias a la carrera de Montoya por la playa, perseguido por Sandra Barneda, que intentaba frenarlo al grito de «¡Montoya, por favor!» -exclamación que pronunció varias veces mientras la cámara grababa el momento como si de una escena de REC se tratara-.

«¡Montoya, por favor!» fue mucho más que una huida por la playa: fue puro cine. Lo nunca visto en un reality. Traicionado por Anita, el sevillano corrió hacia la villa de las chicas para hacerle saber que lo había dejado «destruido». De hecho, así lo escenificó: con su caída de rodillas sobre la arena, donde también se arrancó la camisa -como si la tela no le permitiera respirar- e intentando encontrar la calma en las palabras de Sandra Barneda.

El reality español se puede seguir en otros países a través de Amazon Prime Video, pero en este caso la culpa de su gran repercusión fuera de nuestras fronteras ha sido, de nuevo, gracias a la magia de las redes sociales. La escena famosa, ahora, tiene que ver con Claudia, que vive ajena a su fama internacional al estar concursando en Supervivientes.

Se trata de otro momento dramático, al que en Estados Unidos algunos medios han bautizado como la segunda parte de «¡Montoya, por favor!». Aunque, en esta ocasión, el papel de Montoya lo asume Gilbert, quien entró como pareja de Claudia en La isla de las tentaciones.

El reality, que concluyó en España el pasado mes de enero, mostró a Gilbert en una de las hogueras unas imágenes de Claudia besándose acaloradamente en la piscina con Gerard -que también concursa, junto a Claudia, en Supervivientes-. Gilbert las observó con la cara prácticamente pegada a la tablet, hasta que cogió el aparato y lo estampó contra el suelo con rabia. A continuación, salió corriendo por la playa, con el mismo objetivo que Montoya: llegar a la villa para enfrentar a su novia. Sandra Barneda bien merecía un plus por el ejercicio y la paciencia.

El vídeo ha corrido como la pólvora por las redes sociales, donde lo citan como Montoya 2.0: «Me muero, acabo de ver la versión española de Temptation Island y han encontrado al nuevo Montoya», dice uno de los tuits con el clip, que ya acumula 9,5 millones de reproducciones.