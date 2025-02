José Carlos Montoya, conocido simplemente como Montoya en el mundo de la televisón y las redes sociales, se ha convertido en un fenómeno mundial a raíz de su participación en La Isla de las tentaciones, un programa que está traspasando fronteras con su presente edición. El sevillano, aficionado del Betis, es sin duda el concursante que más está dando que hablar, y tanto es así que hasta clubes como el PSG, el Borussia Dortmund o el Eintracht de Fránkfurt se refieren a él en sus redes sociales.

Los tres equipos han subido goles de sus jugadores con la frase «¡Montoya por favor!», posts que han sido compartidos por miles de personas. Pero la cosa no queda ahí. Hasta el US Open ha querido referirse al concursante en su cuenta de X (antes Twitter), publicando el vídeo de un puntazo de Casper Ruud en su partido contra Monfils.

MONTOYA POR FAVOR pic.twitter.com/uOeYI3ZDVP — Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 6, 2025

MONTOYA POR FAVOR pic.twitter.com/aebMzXVg7b — US Open Tennis (@usopen) February 6, 2025

MONTOYA POR FAVOR 😂😂 pic.twitter.com/a3Ydr9iCaP — Eintracht Frankfurt (@eintracht_esp) February 5, 2025



La historia de Montoya

José Carlos Montoya es un sevillano de 30 años originario de Utrera. Antes de su participación en La Isla de las Tentaciones, ya había pasado por el mundo televisivo, participando en programas como Mujeres y Hombres y Viceversa y presentando un single musical en Sálvame, entre otras apariciones.

En La isla de las Tentaciones, Montoya ingresó junto a su pareja, Anita Williams, con quien llevaba menos de un año de relación. Su participación en el programa ha sido notable debido a sus reacciones emotivas y frases icónicas que rápidamente se volvieron virales en redes sociales. Una de las escenas más comentadas fue cuando, al ver imágenes de Anita en actitud cariñosa con el tentador Manuel, Montoya reaccionó de manera dramática, corriendo por la playa y exclamando frases como «¡Me has destrozado!». Esta secuencia de 1,44 minutos se conviró en un fenómeno mundial en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok, acumulando millones de visualizaciones en todo el mundo.

Su comportamo impulsivo lo llevó a violar las reglas del programa al correr desde la zona de hogueras hasta la villa donde se encontraba Anita, interrumpiendo un momento íntimo entre ella y Manuel. Este acto provocó una reacción en cadena que obligó a la prentadora, Sandra Barneda, a intervenir. Como consecuencia, Montoya se enfrentará una sanción aún no especificada, que podría implicar no ver imágenes de su novia en futuras hogueras o no tener citas con otras solteras.

La autenticidad y emotividad de Montoya han triunfdo entre la audiencia, convirtiéndolo en un fenómeno viral. Sus frases, como «Montoya va donde brilla» y «Montoya solo pasa una vez en tu vida», así como situaciones relacionadas con sus camisas y equipaje, han inspirado la creatividad de los internautas, llenando plataformas de memes y vídeos virales.

A nivel internacional, la última edición de La Isla de las Tentaciones ha captado gran atención, especialmente por el comportamiento de Montoya. Usuarios de varios países, incluidos Italia, Francia y Portugal, han reaccionado intensamente a sus vídeos, calificando el programa como una forma de «tortura psicológica» dedo a sus escenas dramáticas. Esta edición ha sido especialmente popular en Italia y ha capturado la atención de celebridades como el cantante Sebastián Yatra.