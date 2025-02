Montoya, de ‘La isla de las Tentaciones’, protagoniza el anuncio del fichaje bomba del Betis

El Real Betis anunció su gran fichaje para este mercado de invierno con Montoya, de La isla de las tentaciones, como protagonista. Las redes arden con el vídeo publicado por el club verdiblanco, en el que se recrea una hoguera del famoso reality. Cuando todo parece ir mal viendo las imágenes en la tablet, finalmente Cucho Hernández aparece vestido con la camiseta del Betis y Montoya lo celebra por todo lo alto.

El Betis paga al Columbus Crew estadounidense alrededor de 14 millones de euros por el internacional colombiano, que firma un contrato por cinco años y medio, hasta el 30 de junio de 2030. Cucho Hernández, de 25 años e internacional absoluto con Colombia en cinco ocasiones, ha marcado 58 goles y dispensado 26 asistencias en los 93 partidos oficiales que ha disputado con la franquicia de la MLS radicada en Ohio, lo que lo ha convertido en uno de sus futbolistas más valorados de las tres últimas campañas.

El nuevo atacante del conjunto andaluz se formó en el Deportivo Pereira de su ciudad natal, aunque, tras jugar medio año en el América de Cali a préstamo por el Granada -que había comprado sus derechos-, fichó por el Watford inglés en enero de 2017 e inició una serie de cesiones en el Huesca, en el que coincidió con uno de sus nuevos compañeros béticos, el argentino Chimy Ávila; el Getafe; y el Mallorca. En estos tres últimos equipos acumuló 79 partidos de Primera división y 35 de Segunda, en los que totalizó 23 goles. En la temporada 2021/22, la última de Cucho Hernández hasta ahora en Europa, jugó por fin en el Watford -28 partidos oficiales, 5 goles, 3 asistencias y un descenso-. El club inglés lo traspasó posteriormente al Columbus Crew a cambio de 10 millones de euros.

🔥🆕💚 𝗚𝗿𝗮𝗰𝗶𝗮𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝘃𝗲𝗻𝗶𝗿. pic.twitter.com/X0jS9az0OD — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) February 3, 2025

El paso de Montoya por La isla de las tentaciones 8 no está siendo un camino de rosas. El joven decidió vivir la aventura de República Dominicana de la mano de su novia, Anita. Sin embargo, si llegaron al formato con el pensamiento de hacer más fuerte su relación, se equivocaron. La tentación se ha apoderado rápidamente de la pareja, especialmente, de la participante. Y es que, como se ha podido comprobar, no ha podido resistirse a los encantos de Manuel. Una atracción que no han podido frenar y por la que han terminado cruzando los límites.

Ver a la que consideraba su chica teniendo momentos íntimos con otro hombre no está siendo plato de buen gusto para Montoya. De hecho, sus reacciones en las hogueras no están dejando indiferente a la audiencia del programa. De hecho, en una ocasión, llegó a arrancarse la camiseta de la rabia que le producían las imágenes que estaba viendo. Una situación que se ha vuelto a repetir en la segunda hoguera del formato. Pues, la pasada noche del 3 de febrero, los espectadores de Telecinco tuvieron la oportunidad de ver una nueva emisión del reality.

Siguiendo con el protocolo, los chicos de la edición tuvieron su propia hoguera para ver las imágenes que les mostraban lo que estaban haciendo sus parejas en la villa. Pero, cuando llegó el turno de Montoya, el joven volvió a llevarse otro jarro de agua fría de Anita. Pues, le había sido infiel con Manuel, el tentador VIP de la edición y ex participante de La isla de las tentaciones.

«Qué vergüenza me das, tía», le decía a la tablet, donde se proyectaban las imágenes. A pesar de todo, no tardó en mostrar su rabia. Pues, desde que vio el primer beso entre su chica y el andaluz, no pudo evitar levantarse de su sitio y arrearle una patada a la tablet. Un gesto con el que dejó a todos los presentes completamente impactados. «¡Me voy de aquí!», gritaba, mientras se dirigía a la orilla. Fue entonces cuando Montoya se rompió por completo y mostró su desolación frente a las cámaras. «¿Se ha desmayado?», se preguntaban sus compañeros al verlo tirado en la arena. Sandra Barneda, sin pensarlo dos veces, corrió a socorrer al participante, que lloraba desesperadamente.

El Betis se acaba de pasar el juego, el puto mejor video de presentación de un jugador que se haya hecho hasta la fecha y en una noche como hoy que Montoya está haciendo historia en la televisión de este país🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/nTbrmre9q3 — Alberto 胳膊 (@AlbertoBrazo) February 3, 2025

Alguien que me mire como Montoya mira al escudo del Betis pic.twitter.com/3qKXqnqMLW — Perradesatan (@perradesatan) January 17, 2025