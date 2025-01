Anita abandona la hoguera de ‘La isla de las tentaciones 8’: «¡Es un sinvergüenza!»

La isla de las tentaciones 8 se ha convertido en uno de los estrenos más esperados de este año en la programación de Mediaset España. El popular reality comenzó hace tan solo unos días, pero poco ha tardado en atrapar a los espectadores con las historias de sus protagonistas. Pues, tal y como se ha podido ver, la tentación ha sucumbido a muchos de los participantes. Una serie de situaciones que se han podido ver, la pasada noche del 29 de enero, durante la última hoguera.

Una que ha caído en la tentación ha sido Anita, quien no ha podido evitar la atracción que siente por Manuel. Sin embargo, a pesar de todo, la participante sigue afirmando que su corazón solo le pertenece a Montoya, su novio. Pero, aunque el joven no ha caído en la tentación, su atracción con Gabriella es innegable. De hecho, han sido las imágenes que le han mostrado a Anita de ello lo que le ha molestado. Pues, los momentos de complicidad, tonteo y cariño no han pasado desapercibidos por las cámaras del formato. De hecho, uno de ellos se mostró cuando Montoya le hizo saber a Gabriella la reacción física que provocaba en él. «¡Pero qué asco!», reaccionó Anita al verlo.

Anita intentó no dejarse llevar por los celos durante las primeras imágenes, por lo que guardó la compostura. «No tengo ni palabras, Sandra. Yo esos límites sí que los pongo. Ojalá supiera qué le está pasando, pero ya te digo que enamorarse, no se va a enamorar», comentó. «Yo lo amo, pero viendo estas imágenes, me está costando mucho sacar el amor», confesó.

Pero, la paciencia de la participante se rompió con el siguiente movimiento de su novio. Pues, en un momento de cercanía entre él y la soltera, se acercó a ella para cantarle al oído. «¿Le está cantando mi canción? No puedo ver esto (…) Si antes me daba asco, ahora más. Yo cada vez que suena en la villa, me pongo triste… ¡Y éste cantándosela a otra en la villa! ¡Este no es el amor de mi vida!», exclamó entre lágrimas Anita.

Completamente, dolida, la joven confesó alto y claro que no se arrepentía de haber decidido quemar el peluche con la cara de Montoya junto a Manuel, su tentador. Pero, la participante no pudo seguir siendo testigo de la atracción de su novio con otra mujer.

Las siguientes imágenes mostraban como Gabriella y Montoya jugaban íntimamente en la villa. Un momento que Anita no quiso ver, por lo que le dijo a Sandra Barneda que no quería «ver más». Tras ello, la participante se levantó y se marchó llorando por el camino de antorchas.

De momento, se desconoce qué sucederá con Anita. Habrá que esperar al siguiente programa para descubrirlo. Pero, lo que está claro es que esta última hoguera ha superado de la peor manera sus impresiones.