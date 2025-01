El pasado lunes 20 de enero pudimos disfrutar de una nueva entrega de La isla de las tentaciones 8. Entre otras tantas cuestiones, los espectadores fueron testigos de cómo, inevitablemente, Manuel González se está convirtiendo en uno de los grandes protagonistas de la edición. El que fuese participante de La isla de las tentaciones 3 junto a Lucía Sánchez ha querido regresar a República Dominicana pero, en esta ocasión, como soltero. Desde el primer momento se fijó en Anita y, en tan solo tres entregas, ha conseguido conquistarla. Hasta tal punto que la joven ha acabado siendo infiel a su pareja, Montoya. Debemos tener en cuenta que, hace tan solo una semana, al final del programa pudimos ver unas imágenes que ya han pasado a la historia de esta octava edición. El gaditano abandonó la habitación de Anita en Villa Playa, pero esperó en la puerta y contó cinco segundos con sus dedos.

Su maniobra fue todo un éxito ya que la joven acabó invitándole a entrar en su habitación para dormir juntos. De hecho, él estaba en calzoncillos y ella en tanga. Como era de esperar, no todo quedó ahí ya que Manuel ha querido ir mucho más allá en su plan para conquistar a Anita. La joven no solamente ha protagonizado un tenso enfrentamiento con su compañera Alba sino que, a su vez, ha dado el paso de dar rienda suelta a la pasión con Manuel González. Es importante destacar que, tan solo un día antes, el gaditano intentó besarla pero ella se opuso en todo momento. Es más, como consecuencia de esta situación, durmieron dejando cierta distancia entre ambos. Pero todo cambió unas horas después, cuando los dos decidieron disfrutar del jacuzzi a solas. Todo ello mientras, a lo lejos, se encontraban Rubén y Bayan, muy pendientes de cada uno de sus movimientos.

Anita no dejaba de dar pequeños besos a Manuel González por la frente y las mejillas. Un detalle que no pasó desapercibido para el andaluz: «Me da besitos aquí, aquí, aquí… Y aquí (en la boca), no», comentó. En ese preciso instante, la novia de Montoya no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «¿Tantas ganas tienes de que te lo dé?». Tan solo unos segundos después, tras una serie de acercamientos y caricias, Anita se lanzó a besar apasionadamente, y por primera vez, a Manuel González. Todo ello mientras el joven acariciaba con cierta delicadeza el cuerpo de ella.

Anita, tras ver las primeras imágenes de Montoya en ‘La isla de las tentaciones 8’: «Y yo cortándome…»

Este beso con Manuel ha llegado tras la hoguera en la que la tuvo un tenso enfrentamiento con Alba. Así pues, tras visualizar los primeros vídeos de su todavía pareja, Anita no pudo evitar mostrar su decepción: «Y yo cortándome…», alcanzó a decir, y añadió: «Está más suelto que una atracción de feria».

La participante de La isla de las tentaciones 8 no dio crédito a lo que estaba viendo, por lo que dejó claro que ella no iba a quedarse de brazos cruzados ni mucho menos. Situación que Manuel González supo aprovechar en cuanto las chicas regresaron a Villa Playa. Al no haber fiesta en la casa, el gaditano decidió pasar ese tiempo con su participante favorita de esta edición. ¡Consiguió que su plan saliera a las mil maravillas!