El paso de Montoya por La isla de las tentaciones 8 no está siendo un camino de rosas. El joven decidió vivir la aventura de República Dominicana de la mano de su novia, Anita. Sin embargo, si llegaron al formato con el pensamiento de hacer más fuerte su relación, se equivocaron. La tentación se ha apoderado rápidamente de la pareja, especialmente, de la participante. Y es que, como se ha podido comprobar, no ha podido resistirse a los encantos de Manuel. Una atracción que no han podido frenar y por la que han terminado cruzando los límites.

Ver a la que consideraba su chica teniendo momentos íntimos con otro hombre no está siendo plato de buen gusto para Montoya. De hecho, sus reacciones en las hogueras no están dejando indiferente a la audiencia del programa. De hecho, en una ocasión, llegó a arrancarse la camiseta de la rabia que le producían las imágenes que estaba viendo. Una situación que se ha vuelto a repetir en la segunda hoguera del formato. Pues, la pasada noche del 3 de febrero, los espectadores de Telecinco tuvieron la oportunidad de ver una nueva emisión del reality.

Siguiendo con el protocolo, los chicos de la edición tuvieron su propia hoguera para ver las imágenes que les mostraban lo que estaban haciendo sus parejas en la villa. Pero, cuando llegó el turno de Montoya, el joven volvió a llevarse otro jarro de agua fría de Anita. Pues, le había sido infiel con Manuel, el tentador VIP de la edición y ex participante de La isla de las tentaciones.

«Qué vergüenza me das, tía», le decía a la tablet, donde se proyectaban las imágenes. A pesar de todo, no tardó en mostrar su rabia. Pues, desde que vio el primer beso entre su chica y el andaluz, no pudo evitar levantarse de su sitio y arrearle una patada a la tablet. Un gesto con el que dejó a todos los presentes completamente impactados.

«¡Me voy de aquí!», gritaba, mientras se dirigía a la orilla. Fue entonces cuando Montoya se rompió por completo y mostró su desolación frente a las cámaras. «¿Se ha desmayado?», se preguntaban sus compañeros al verlo tirado en la arena. Sandra Barneda, sin pensarlo dos veces, corrió a socorrer al participante, que lloraba desesperadamente.

«Ella me pedía que confiara y ahora me siento un tonto», decía Montoya destrozado. «No lo sabes todo, necesito que te calmes», le intentaba explicar Sandra, para calmarlo. «Me ha demostrado cómo es», reflexionó él. Fue entonces cuando regresó a la hoguera junto a sus compañeros de la edición.

Lejos de quedarse sentados, los chicos se levantaron para abrazar a su compañero y apoyarle. «Sandra, estoy roto, cariño», le decía a la presentadora. «Os lo dije desde el principio, que esto no es fácil», comentó la comunicadora. Sin lugar a duda, una noche muy difícil para el sevillano.