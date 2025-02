La pasada noche del 5 de febrero, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva emisión de La isla de las tentaciones. El popular programa, presentado por Sandra Barneda, se ha convertido en tema de debate entre sus seguidores por los inesperados acontecimientos que están teniendo lugar. De hecho, uno de los grandes protagonistas de la edición es, sin lugar a duda, Montoya. Pues, aunque el participante acudió al reality con el objetivo de poner a prueba su relación sentimental con Anita, se está dando cuenta que su noviazgo está más que acabado.

La joven ha caído en la tentación y lo ha hecho con Manuel, el tentador VIP y ex concursante del programa. Una atracción de la que Montoya ha sido testigo, pues ha tenido que ver las imágenes durante las hogueras. «Qué vergüenza me das, tía», comentaba el pasado lunes. Pero, las imágenes terminaron superando al concursante y acabó pateando la tablet del programa. «¡Me voy de aquí!», exclamó con rabia. Fue entonces cuando se dirigió a la playa y se derrumbó, pues no comprendía cómo la que consideraba su chica podía estar haciéndole eso frente a toda España.

Pero, lejos de ser éstas las imágenes más impactantes de la edición, Montoya ha sido testigo del momento en el que Anita ha tenido relaciones íntimas con Manuel. Tal y como pudimos ver en la entrega de la pasada noche, Sandra Barneda acudió a Villa Montaña para otorgarle a los chicos la oportunidad de «ver a su chica durante diez minutos».

Ante ello, Montoya le pidió a sus compañeros que le cediesen esta posibilidad a él. «Tengo que ser yo, tío», dijo. Una actitud que comprendieron a la perfección, por lo que por unanimidad votaron a Montoya. Fue entonces cuando el andaluz se quedó a solas con la presentadora del formato.

De esta manera, con una gran televisión frente a ambos, Montoya pudo decidir qué ver en cada momento. Pero, eso sí, solo escucharía a Anita. «He estado muchos días llorando por él y al final tengo una persona aquí con la que estoy bien, que me hace reír, que me cuida… Al final cuando ves esas actitudes por parte del amor de tu vida, te dejas llevar. No me arrepiento», le estaba contando Anita a Bayan en su habitación.

Un encuentro que Montoya estaba presenciando en directo por las cámaras. Pero, la situación experimentó un cambio de 180º de un momento a otro y el participante vió como su peor pesadilla se hizo realidad: Anita se dejó querer por Manuel. «¡Me has reventado por dentro!», empezó a gritar Montoya al televisor.

Anita y Manuel comenzaron a dar rienda suelta a la pasión, una situación que terminó por derrumbar a Montoya. «¿Puedo irme? No quiero ver más…», le decía a Sandra Barneda. Pero, a pesar de ello, seguía viendo lo que estaba haciendo su novia con el tentador. Fue entonces cuando las imágenes comenzaron a ser cada vez más explícitas, algo que ya no pudo soportar.

«¡Montoya, vuelve! ¡Montoya, por favor!», le suplicaba la presentadora. Él no le hizo caso y salió corriendo hasta Villa Playa. «¡Me has reventado!», gritaba nada más llegar. Unos gritos que fueron escuchados por Manuel y Anita desde dentro de la habitación.

Anita al ver a Montoya en la villa: «¡Sinvergüenza! ¡Que te has lucido!»

«¡Me has destrozado! ¡Te vas a arrepentir toda tu vida! Con el papa frita, y tiene una gambita. ¡Fóllat***!», gritaba mientras avanzaba por la villa de las chicas. Pero, por mucho que intentaron frenarle, Montoya estaba furioso. «¡La has cagado como nadie! ¡Falsa! ¡Te va a explotar la bomba en las manos!», le dijo Montoya al ver a Anita.

«¡Sinvergüenza! ¡Que te has lucido!», le gritaba ella .»¡Tú sabrás por qué! Que no mereces ni una lágrima mía», agregó desde la distancia. Al final, Sandra Barneda logró llegar hasta ellos y les dejó claro que ambos serían sancionados por romper las normas de La isla de las tentaciones.