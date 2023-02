Antonio Montero desvela qué consecuencias ha tenido hablar sobre Marisa Martín-Blázquez

Antonio Montero se convirtió el pasado domingo en el tercer finalista de Pesadilla en el paraíso. Su mujer Marisa Martín-Blázquez hizo una aparición en Fiesta en la que afirmó querer mantenerse alejada del concurso de su marido. Sin embargo, él no ha podido evitar hablar de ella durante la emisión del reality y ha provocado el enfado de la periodista.

A pesar de todo y para sorpresa del paparazzi, ella sí se presentó en la final del programa en la que protagonizaron un emotivo reencuentro. En el Debate Final ha hablado más en profundidad sobre qué es lo que le ha dicho su mujer. “Ya me han admitido en el casting del programa Granjero busca esposa”, ha comenzado bromeando. Más tarde y ya en serio ha desvelado las autenticas palabras de Marisa: “Le molesta, ya me lo había advertido y lo sabía. Lo que más le molesta es que le involucre en mis movidas, pero el problema es que hablar de mis movidas implica hablar de ella”.

El reencuentro entre Marisa y Antonio Montero ❤ 👨‍🌾 #PesadillaParaísoFinal

🔵 https://t.co/XoOEwFKBhM pic.twitter.com/BM8qAoLyFB — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) February 19, 2023

Antonio Montero tenía perfectamente constancia de lo que iba a suceder si hablaba sobre la periodista y aun así decidió hacerlo. “Ella se ha enfadado, no gravemente, porque son cosas que hemos hablado y no son desconocidas para ella. Pero tiene toda la razón y todo el derecho. Si me hubiese quedado calladito estaría más guapo”, ha confesado con gran sinceridad.

El enfado real viene por unas controvertidas palabras que el paparazzi emitió sobre las relaciones abiertas: “En estas imágenes no estoy hablando de guarrerías, sino de emociones de la vida. Me expresé mal. Parecía que se aceptaba que yo quisiera eso, yo no quiero esto”, ha querido explicarse. Tiene muy claro la importancia de establecer unos acuerdos comunes que se cumplan en la pareja para que estas funcionen. “La conclusión a la que llego después de darle muchas vueltas es que, en ese tipo de juegos muy peligrosos, acabas haciendo daño a tu pareja, a ti mismo y a la otra persona y es un desastre”, ha reflexionado.

Otro de los momentos más destacados del concurso de Antonio Montero fue cuando habló del fallecimiento de sus padres y las palabras que les dedicó para hablar sobre ello. Carlos Sobera ha decidido volver a preguntarle sobre el tema y él no ha podido evitar emocionarse. “Las personas que tengan a sus madres con ellos que este vídeo les sirva para reactivar y aprovechar ese tiempo”, ha expresado entre lágrimas.