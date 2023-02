Antonio Montero y Marisa Martín-Blázquez, protagonistas del reencuentro más esperado

Durante la gala final de Pesadilla en el Paraíso, las emociones estaban a flor de piel. Uno de los más emocionados era Antonio Montero, quien recibió la visita de su mujer Marisa Martín Blázquez, visita que no se esperaba para nada y que consiguió emocionarle. Todo ello antes de convertirse en el tercer clasificado del programa.

Antonio Moreno permanecía sentado en un banco cuando, de repente, se giró y se encontró con su mujer: “No me lo puedo creer, ¿Qué haces tú aquí?”, comentaba totalmente sorprendido. “Estoy muy nervioso, me he acordado muchísimo de ti, de los niños, de mis suegros, de la familia de mis hermanos”, expresa con ella al lado. Marisa Martín le preguntaba que qué tal había estado dentro y si se arrepentía de algo que haya hecho dentro de Pesadilla en el Paraíso.

Antonio Montero recibe la sorpresa de su mujer Marisa Martín-Blázquez antes de quedar como tercer finalista de #PesadillaParaísoFinal https://t.co/p9u6fdCYeA — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) February 19, 2023

“Es difícil hablar de mi vida sin hablar de ti, porque al final somos lo mismo. Además, hay momentos que he llorado y yo pensaba que en la vida iba a llorar en televisión”, comentaba. Carlos Sobera le preguntaba que por qué se había sorprendido ante la visita de su mujer: “Sé que no le gusta hablar de nuestra vida, relación e intimidad, es algo que no nos ha gustado nunca”, expresaba entre risas.

Marisa quiso bromear con su marido al no estar del todo contenta de que este haya hablado tanto de ella, convirtiéndose en uno de sus principales temas de conversación junto a sus compañeros dentro del concurso: “Yo he venido aquí a darte una sorpresa todavía más grande y es que desde este momento eres concursante de un nuevo reality”, decía mientras Antonio Moreno se quedaba en shock: “El reality se llama Granjero busca esposa”, bromeaba.

Su momento terminaba, pero no sin antes dedicarle unas bonitas palabras a su mujer: “Ella me conoce y sabe muy bien que no encuentra a otro como yo por mucho que busque, digo de granjero”, decía minutos antes de pasar un rato a solas.