’Pesadilla en el paraíso’: estos son los tres finalistas de la segunda edición

La pasada noche Telecinco emitió la semifinal de la segunda edición de Pesadilla en el paraíso. Una gala en la que la audiencia tuvo que hacer doble trabajo y en la que hubo dos expulsiones. Por lo tanto, tres son los finalistas que optarán a alzarse con el título de ganador el próximo domingo 19 de febrero.

Mientras la primera edición del reality tuvo una final a cuatro, han decidido que en esta ocasión sea a tres. De esta manera, la nominación semanal rutinaria enfrentaba a Silvina Magari y a Mar López. Finalmente, la segunda conseguía salvarse con un 59% de los votos. Pero ahí no había acabado todo. Tras emitir las entrevistas con Nagore Robles y varias imágenes haciendo balance del programa, llegó el momento de una segunda expulsión.

Antonio Montero, Borja Estrada, Tania Déniz y Mar López se batían en duelo por conseguir los tres puestos de finalista. La audiencia votó de nuevo a través de la app gratuita de Mitele para decidir a quién salvaban y con tan solo un 4% de los votos Mar López fue la menos votada. Los concursantes ya no se encontraban en Jimena de la Frontera, sino en un hotel cercano y desde allí conectaron directamente con la influencer. “Me lo esperaba. Me sabe mal porque estoy a nada de la final, pero también estoy contenta porque he llegado hasta aquí”, afirmó la exconcursante de Amor con fianza.

Los colabores destacaron desde plató que al comienzo “se la veía poco”. “Había gente con mucho protagonismo. Me tuve que hacer mi huequito”, se justificó la joven. José Antonio Avilés, el que fue su compañero hasta su expulsión, quiso opinar sobre su papel en el concurso: “Ha sido completa y real durante el programa, a pesar de no ser la más conocida. Ha dado mucho contenido”. Además, junto con Tania Déniz, fue duramente criticada por trabajar poco en las tareas de la granja. Mar López no se ha escondido y lo ha admitido: “Me quedaba mucho en la cama. Pero después ya sí hice más y me puse a trabajar en las cuadras y limpiar mierda”.

Antonio Montero, Borja Estrada y Tania Déniz son finalmente los candidatos a ganar la segunda edición de Pesadilla en el paraíso.