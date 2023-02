‘Pesadilla en el paraíso’ expulsa a dos concursantes a las puertas de la final

Telecinco emitió este jueves una nueva entrega de Pesadilla en el Paraíso. Conducida por Carlos Sobera desde el plató, los concursantes se enfrentaron a una de sus noches más tensas dentro de la granja, al conocerse el nombre de los cuatro finalistas de la segunda edición.

Antes de conocerse el nombre de los finalistas, se conoció el nombre de la expulsada de la semana. La audiencia con sus votos decidió que Mar fuera la salvada, después de batirse en duelo con Silvina durante los últimos días. No obstante, no fue la única expulsada de la noche.

El duelo entre ambas concursantes estuvo muy reñido hasta el final. Y aunque Silvina Magari perdió su duelo frente a Mar López, que fue salvada por el público, tan solo unos minutos después era la tiktoker la que también tenía que abandonar el concurso.

La audiencia ha decidido salvar a Mar 💣 🌾 #PesadillaParaíso7

De esta forma, Mar López, Borja Estrada, Antonio Montero y Tania Déniz continuaban en la lucha en esta recta final del reality, sin embargo, había más sorpresas y a lo largo de la noche tuvo lugar una segunda expulsión por sorpresa.

En esta ocasión, fue Mar López la que tuvo que abandonar el concurso de Telecinco a las puertas de la final. La ya ex concursante pasó de ser salvada a ser expulsada en tan solo unos minutos, lo que hizo que se viniera abajo. «Me lo esperaba, me he salvado dos veces seguidas… Me sabe mal, estoy a nada de la final pero también contenta porque he llegado hasta aquí», señaló.

Por su parte, a su llegada a plató, Silvina expresó que «No solo me hubiera gustado estar en la final sino que me hubiera parecido lo justo», sin embargo, sus polémicas con varios de los concursantes le llevaron a quedarse a las puertas de la final de Pesadilla en el Paraíso.