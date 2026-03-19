Todo el mundo le aconsejó no hacerla pero Jennifer Lawrence no escuchó y ahora se arrepiente: la película olvidada de Netflix

A sus 35 años, Jennifer Lawrence es una de las actrices más talentosas y premiadas de su generación. Entre otras cosas, porque la norteamericana ha sabido combinar como nadie el mejor cine de autor con las grandes franquicias del ecosistema hollywoodiense. Su temprana primera nominación al Oscar llegó con Winter’s Bone (2010) y poco tiempo después, su trabajo pasó a la categoría de estrella mundial al aparecer como Mística en las precuelas de X-Men y sobre todo, siendo Katniss Everdeen en la franquicia distópica, Los juegos del hambre. Pero a veces, incluso Lawrence corre el riesgo de equivocarse de pleno con algunos proyectos y en concreto existe un título del que se arrepiente especialmente: Passengers, un drama romántico de ciencia ficción producido por The Weinstein Company.

Estrenada en 2016, el proyecto lo tenía todo para brillar. En la dirección estaba Morten Tyldum, un cineasta que había demostrado una gran destreza narrativa en filmes tan diferentes como Headhunters (2011) o The Imitation Game (2014). De hecho, su última le valió al realizador noruego dos nominaciones en la alfombra roja; una a la mejor dirección y otra a la mejor película. Tras Tyldum, el guion corría a cargo de Jon Spaihts, nominado al Oscar por Dune (2021) y responsable, entre otras, de Dr. Strange (2016) y Prometheus (2012). Aunque lo más sugerente de la producción era tener a Lawrence y Chris Pratt como los rostros protagónicos de Passengers. Sin embargo, la historia recibió críticas mixtas y para colmo con sus 300 millones de dólares recaudados, sólo le dio para cubrir los costes.

Todo el mundo esperaba mucho más del desempeño taquillero y de la respuesta de la prensa especializada. No obstante, la ganadora del Oscar por El lado bueno de las cosas (2012) ya se esperaba tal decepción porque una gran amiga le había dicho que rechazase aquella aventura espacial fílmica.

Lawrence se arrepiente de ‘Passengers’

Disponible en Netflix y Tiviy, Passengers todavía suele ser una cinta de recurrente visionado dentro del streaming. Un entretenimiento sin demasiadas pretensiones que encuentra su principal problema en el guion. En especial, dentro del desarrollo de personaje de Jim Preston (Pratt).

En Passengers, el actor de Marvel es un pasajero de una nave espacial que viaja en piloto automático a un planeta habitable llevando a miles de personas. Desgraciadamente despierta antes de lo previsto y al no querer pasar toda su vida solo, decide despertar a Aurora Lane (Lawrence), compartiendo ambos el mismo destino. Un punto de partida interesante repleta de grises que evolucionó en la transformación de Preston en una especie de caballero romántico cuando los dos personajes deben salvar al resto de pasajeros de diversos fallos cruciales en la nave.

Hablando con The New York Times hace algún tiempo, Lawrence confesó la conversación que tuvo con la estrella de la música, Adele, la cual le aconsejó rechazar el filme:

«Adele me dijo que no la hiciera. Me dijo: ‘Siento que las películas espaciales son las nuevas películas de vampiros’. ¡Y debería haberla escuchado!».

Lo próximo de Lawrence: ‘What Happens At Night’

Independiente del fracaso de Passengers, Lawrence sigue siendo una de las mejores actrices de la meca del cine. Aquel mismo año estuvo nominada por Joy en los Oscar y el pasado 2025, la crítica internacional volvió a alucinar con su interpretación en Die My Love. En 2027 compartirá pantalla con Leonardo DiCaprio y Mads Mikkelsen en la nueva película de Martin Scorsese, la adaptación de la novela de Peter Cameron, What Happens At Night.