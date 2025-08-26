Dónde ver las mejores películas de Jennifer Lawrence: ¿es la mejor actriz de su generación?

Con motivo de homenaje y de atracción mediática hacia el propio certamen, la 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián ha vuelto a poner en valor la carrera de un artista internacional de la escena cinematográfica: Jennifer Lawrence recibirá uno de los premios Donostia del evento. A pesar de su juventud-con 35 años es la persona más joven en recibir la distinción-la carrera de la norteamericana ya está repleta de títulos memorables. Los cuales le han propiciado una estatuilla dorada a la mejor actriz y otras tres nominaciones a los Oscar. El galardón se entregará el próximo 26 de septiembre en unas jornadas en las que se presentará su último trabajo, Die My Love. Por ello y aprovechando la noticia del panegírico patrio a la norteamericana, repasamos dónde podemos encontrar en el streaming, algunas de las mejores películas de Jennifer Lawrence:

Mejores películas de Jennifer Lawrence

‘Winter’s Bone’

Lo de Lawrence fue un poco llegar y besar el santo, porque en su primer protagónico consiguió una primera y temprana nominación al Oscar.

Adaptando la novela de Daniel Woodrell, este filme independiente nos puso en la piel de Reel Dolly, una joven que vive en la apartada zona rural de los Montes de Missouri. Con sólo 17 años, Dolly debe tomar las riendas de su familia, pues su padre acaba de desaparecer misteriosamente y si no lo encuentra, perderán la casa en la que vive junto a sus dos hermanos pequeños y su madre enferma.

Dónde está disponible: Filmin

‘Gorrión rojo’

Con ya un estatus de estrella gracias a su colaboración con directores respetados y el éxito comercial de la saga Los juegos del hambre, Jennifer Lawrence volvió a colaborar precisamente, con el cineasta que la dirigió en la mayoría de las entregas de la saga distópica de Suzanne Collins. Así pues, a las órdenes de Francis Lawrence (no, no son familia), la intérprete encarnó a Dominika Egorova, una mujer reclutada contra su voluntad para ser una espía al servicio de Rusia.

Dónde está disponible: Disney Plus

‘Madre!’

Sin duda, Madre! es una de las películas de Jennifer Lawrence más complejas. Dirigida por Darren Aronofski, la propia actriz ha reconocido que todavía desconoce de qué trata realmente el thriller psicológico que coprotagonizó con Javier Bardem en 2017. El relato original, guionizado por el propio director, nos presenta a un matrimonio que vive en una apartada e idílica casa rural. Sin embargo, el lugar se va llenando de personajes extraños que poco a poco, van violentando la tranquila vida de la pareja.

Dónde está disponible: Movistar Plus

‘La gran estafa americana’

Acompañando a un reparto repleto de estrellas, La gran estafa americana terminó obteniendo hasta 10 nominaciones en los Oscar de 2014, en una edición que terminarían dominando Gravity y 12 años de esclavitud. La trama nos pone en la piel de dos estafadores obligados a colaborar junto a un agente del FBI que los introducirá en el peligroso mundo de la política de la Nueva Jersey de los años 70..

Dónde está disponible: Prime Video