Jennifer Lawrence prefiere trabajar con mujeres directoras para «descansar de la masculinidad tóxica»

Jennifer Lawrence siempre se ha caracterizado por criticar duramente el machismo y la misoginia en el Hollywood actual, exponiendo varias desigualdades que le afectan a ella y a otras compañeras por el mero hecho de ser mujeres. Por eso, no es de extrañar que la ganadora del Oscar haya sacado el tema en una mesa redonda entre intérpretes femeninas que ha organizado The Hollywood Reporter (vía The Playlist).

La mesa incluía a Michell Yeoh (Todo a la vez en todas partes), Michelle Williams (Blue Valentine), Claire Foy (The Crown), Emma Corrin (El amante de Lady Chatterley), Danielle Deadwyler (Más dura será la caída) y a Lawrence. La actriz de El lado bueno de las cosas comenzó alabando a la directora Lila Neugebauer, quien la ha dirigido en su última cinta para Apple TV +, Causeway. Y es que según asegura la actriz, las cineastas mujeres no suelen ser tan virulentas ni tóxicas como sus compañeros de profesión varones, comparando el asunto con Bryan Singer, el director con el que rodó X-Men: Días del futuro pasado y X-Men: Apocalipsis.

“Siempre acabábamos riéndonos de cómo nos soltaban; ‘Las mujeres no deberían aceptar papeles así porque son demasiado emotivas’. Quiero decir, he trabajado con Bryan Singer. He trabajado con hombres emotivos. He visto las mayores rabietas que jamás han tenido lugar en un set”, recordaba Jennifer Lawrence en frente de las otras actrices.

Del mismo modo, la heroína de Los juegos del hambre piensa que las directoras que conoce tienen una “mejor capacidad” para la toma de decisiones, además de ser mucho más tranquilas: “Fue increíble no estar rodeada de masculinidad tóxica, poder tomarse un descanso de todo eso”. Haciendo hincapié en lo a gusto que ha estado tras las cámaras de Causeway, Lawrence reflexionó sobre lo que para ella ha sido uno de sus mejores ecosistemas de trabajo: “El plan de rodaje tenía sentido. No había broncazos. Si un actor tenía un asunto personal y tenía que marcharse temprano, no nos poníamos en plan ‘¡Pues vaya, a todos nos gusta irnos pronto!’, sino que nos reuníamos y pensábamos ‘Vale, ¿cómo podemos solucionarlo?’. Si estábamos en desacuerdo, nos escuchábamos unas a otras”.

Causeway está disponible en Apple TV + desde el 4 de noviembre. Este drama de una exsoldado que regresa de la guerra con una lesión cerebral está coproducido con el prestigioso sello A24, con una buena recepción por parte de la crítica internacional.