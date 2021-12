En los últimos años han sido muchas las figuras de la industria que se han visto condenadas al ostracismo debido a sus abusos de poder, normalmente de carácter sexual. El caso más grave de todos es el de Harvey Weinstein, quien actualmente se encuentra en la cárcel y fue la primera figura clave para aupar el movimiento #Metoo. Pero estos abusos no solo fueron de carácter heterosexual, sino que otros nombres relevantes de Hollywood como Kevin Spacey o el director de cine Bryan Singer, fueron acusados de varios acosos sexuales a compañeros del mismo sexo y ahora, el mismo cineasta ha vuelto a ser mencionado por su ex amante Blake Stuerman, en un texto escrito para Variety.

El artículo, titulado “Mis traumáticos años junto a Bryan Singer” y firmador por el propio Stuerman, narra por primera vez la acusación de este antiguo colaborador del director de Sospechosos habituales. El relator ha tardado 7 años en contar su visión de los hechos, ya que no ofreció ningún tipo de declaración, cuando surgieron las demás acusaciones contra Singer en 2014. Por el contrario, el abogado del director ha afirmado que ese texto es “exagerado y difamatorio”, por muchas corroboraciones (20 testigos) que el medio asegura haber confirmado.

En su alegato, Stuerman cuenta cuando conoció al director, la adicción que este tiene con el alcohol y cómo se vanagloriaba de su acaudalada vida. Aunque al principio se sentía afortunado por tener a un hombre rico y famoso que le daba toda su atención, comprendió que “no sabía que estaba autorizado a decir que no”.

El autor del artículo recordó frases tan impactantes como “Te mataré si me dejas” o toda la manipulación que existió detrás de su supuesta relación: “Si Bryan se enteraba de que me había enrollado con alguien sin su permiso (sin invitarle a participar) me insultaba y me hacía temer por mi futuro (…) No podía tener citas, no podía tener seco con la gente que yo elegía. Él me controlaba”.

Una carrera prácticamente acabada

Bryan Singer fue el niño bonito de Hollywood durante muchos años. El neoyorkino destacó rápidamente son su ópera prima Sospechosos habituales. Pero fue en la primera adaptación de X-Men al cine, donde adquirió su máxima popularidad. Dc lo eligió para el primer reboot de Superman que no cuajó, pero actualmente su carrera está prácticamente acabada debido a todas las acusaciones de abusos.

Su agenda esta despejada y para más inri, su despido de Bohemian Rhapsody por sus continuadas ausencias en el set, no augura un repunte en su carrera.