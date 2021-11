Hace casi dos años que el productor de cine Harvey Weinstein fue condenado a 23 años de cárcel por varios delitos de abusos sexuales y todavía, a día de hoy siguen saliendo nuevas historias y anécdotas sobre lo tóxico, manipulador y controlador que era este mandamás de la industria. El fundador de The Weinstein Company ha tenido problemas con todo el mundo, desde el propio Peter Jackson y su visión de la tierra media, pasando por figuras clave de la actuación como Angelina Jolie, hasta un intento de eliminar cierta escena de la ópera prima de Quentin Tarantino, Reservoir dogs. La última en revelar la agresividad y el desprecio del ex productor ha sido Salma Hayek, en una entrevista para The Guardian.

La actriz mejicana ya denunció en 2017 que Weinstein se le había insinuado sexualmente en repetidas ocasiones, además de haberle intentado agredir sexualmente. Ante las negativas de la intérprete hacia esos comentarios y peticiones fuera de contexto, más se encolerizaba él. Por si toda esta insistencia desmedida y delictiva no fuese suficiente, Hayek quiso profundizar en cómo más allá del acoso, Weinstein condicionó el crecimiento de su carrera.

Ambos trabajaron juntos en el biopic de la artista mexicana Frida Kahlo que Julie Taymor dirigió en 2002. De título Frida, la historia supuso la primera y única nominación al Oscar para Salma Hayek y se alzó con dos estatuillas doradas; una que premiaba su maquillaje y otra gracias a la banda sonora original compuesta por Elliot Goldenthal. Sin embargo a Harvey Weinstein no le gustó nada como el departamento artístico había dejado el rostro de la protagonista. “Cuando me llamaba (durante la realización de ‘Frida’) y me gritaba: ‘¿por qué tienes una (ceja única) y bigote? ¡No te contraté para que te vieras fea!’”, contaba la mexicana a The Guardian. A Hayek le sorprendió mucho la reacción de su productor: “Yo estaba como ‘¿Pero nunca has visto una foto de Frida Kahlo?’ Si un hombre estuviese interpretando a Cyrano de Bergerac no diría ‘¿Qué pasa con la nariz?’”.

Salma Hayek estrenará este fin de semana Eternals y a finales de mes La casa Gucci, la última cinta de Ridley Scott que apuntan fuerte a la próxima gala de los Oscar 2022.