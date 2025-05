Lynne Ramsay volverá a dirigir a Ezra Miller en una película de vampiros

Después del tibio recibimiento de su última película en el pasado Festival de Cine de Cannes, la directora Lynne Ramsay ya tiene un nuevo proyecto entre manos. Porque aunque Die, My love no ha convencido a la crítica y se ha ido de vacío del certamen de la croisette, los fans de la autora británica están de enhorabuena al conocer que su próximo trabajo la volverá a reunir con el actor Ezra Miller en una película de vampiros, 15 años después de haber colaborado juntos en la estupenda Tenemos que hablar de Kevin (2011). Es la primera vez en la que Ramsay repite con un actor y según ha señalado ella misma, la ex estrella de DC y del Wizard World será el principal protagonista.

A pesar de ser una de las cineastas más elogiadas de las últimas dos décadas, sorprende bastante que en realidad Ramsay sólo haya dirigido hasta el momento cinco largometrajes. Pero la ganadora de dos BAFTA es una de esas realizadoras que mima con cuidado los proyectos a los que se aventura, siendo enormemente exigentes con sus historias y al mismo tiempo una madre que pasó por una situación compleja con el COVID, cuyo desarrollo afectó a la producción de una industria que ya no mira con tan buenos ojos la apuesta por directores tan arriesgados como ella, ni ella misma se amolda a las vicisitudes de un modelo de estudios que le ha llevado incluso a abandonar películas como la adaptación Stone Mattress de Margaret Atwood. En aquel rodaje, tras varios problemas con la localización que insistieron varios productores, Julianne Moore tenía que interpretar un par de diálogos y luego coger un avión y volar cuatro horas, lo cual desencantó a la directora, pues esto no era algo bueno ni para la cinta ni para los actores.

Así que finalmente terminó apostando por Die, My love cuando se la ofreció Jennifer Lawrence, poniéndole fin así a una sequía de casi 10 años sin rodar un filme desde En realidad, nunca estuviste aquí (2017).

Reencuentro entre Lynne Ramsay y Miller

Mientras esperamos una fecha de estreno para Die, My Love, a Lynne Ramsay parece que se le acumulan las películas, asegurando que se encuentra desarrollando «tres guiones» que están en proceso y en diferentes etapas. No sabe cuando se podrán ver en la gran pantalla, pero la directora también aseguró que esta no iba a ser otra pausa de 10 años.

La noticia de su futura colaboración con Miller la conocimos de la mano de la propia Ramsay, gracias a su última entrevista. Sin que podamos saber mucho del proyecto, la cineasta fue tremendamente lacónica con la información que le proporcionó a Los Angeles Times: «Estoy haciendo una película de vampiros. Es con Ezra Miller, quien participó en Kevin (Tenemos que hablar de Kevin). Es el protagonista. Está en desarrollo».

No es la primera vez en el que la escocesa expresa su cariño por el actor estadounidense. En una entrevista para Screendaily hace dos años, ya manifestó la profunda conexión que tenía con el polémico intérprete: «Ezra siempre será especial para mí. Lo vi cuando estuve un tiempo en Glasgow. He trabajado con actores con los que siempre he mantenido después una relación. Hacer una película es intenso; cuando te apasiona tanto, esas relaciones son para toda la vida.

Miller no es el único actor con el que Lynne Ramsay repetirá en un futuro. Para 2026, la autora tiene pendiente el estreno de Polaris, largometraje de terror que supondrá su reencuentro con Joaquin Phoenix tras la anteriormente mencionada, En realidad nunca estuviste aquí.

El regreso de Ezra Miller

Tras la decepcionante Flash (2023), Miller ha estado desaparecido de los medios y del mundo del celuloide. Eso sí, pudimos verle en la pasada edición de Cannes para apoyar el preestreno de Lynne Ramsay con Die, My Love.

Tras arrestos por altercados públicos y acusaciones de agresión, en 2022 Miller explicó que estaba recibiendo ayudas por problemas de salud mental. Por ello y tras el fracaso de su vertiente superheroica y de las precuelas de Harry Potter, quizás su nueva colaboración con la directora le devuelva su estatus de joven promesa de la interpretación que se ganó con filmes como Otro día feliz (2011) o Las ventajas de ser un marginado (2012).