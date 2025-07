No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 29 de julio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 360 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos visto cómo la tensión entre Begoña y Gabriel aumenta considerablemente, mientras ella decide sincerarse con Luz, haciéndole saber que Gabriel la besó. Todo ello mientras el artículo de Luz, finalmente, ha sido publicado, por lo que tanto Luis como los Merino no dudan un solo segundo en felicitarla, puesto que se sienten profundamente orgullosos de ella y de todo lo que está consiguiendo en tan poco tiempo.

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ver cómo Digna no duda un solo segundo en pedir a don Pedro que acuda al médico después de que éste le confesara que se sentía muy cansado. Él se niega a dar ese paso, sin importar en absoluto las consecuencias. Todo ello mientras Pelayo, tirando de inteligencia y astucia, no duda un solo segundo en pedir perdón a Fina. Cristina, finalmente, ha decidido quedarse, por lo que doña Ana no puede evitar sentir que le está dejando de lado. Claudia, por su parte, ha hecho una sorprendente propuesta a Fina. ¿En qué consiste, exactamente? En hacer fotos en la fábrica para realizar un calendario solidario para la Casa Cuna. En cuanto a Raúl, acaba dándose cuenta de que no siente nada por María, mientras que ella y Gabriel continúan estrechando lazos en su alianza para acabar con los De la Reina.

¿Qué sucede en el capítulo 360 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, miércoles 30 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria pudieron ver cómo Irene decide hacer caso omiso al cansancio que está sintiendo don Pedro, mientras él es testigo de cómo Damián intenta animar a Irene con el asunto de Cristina. Así pues, don Pedro acaba enfrentándose a Damián por su excesiva y repentina proximidad con Irene.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Begoña empieza a darse cuenta de que existe cierta distancia entre ella y Andrés, mientras se percata de que no puede resistirse a Gabriel. Todo ello mientras la atracción entre él y María comienza a aumentar de forma considerable. Andrés, por su parte, se anima a preguntar a Luz por la relación de Begoña con Gabriel.

En cuanto a Claudia, no tarda en confesar a sus amigas que se siente profundamente desconcertada ante la propuesta de Raúl. Todo ello mientras Fina sueña con tener su propio cuarto de revelado para sus fotografías. Algo para lo que Gaspar podría llegar a tener una solución. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.