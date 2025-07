No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, ha conseguido convertirse en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 28 de julio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 359 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Andrés hace todo lo que está en su mano para intentar contener su rabia al descubrir que Gabriel sigue ganándose la confianza de Begoña. Éste, por su parte, está dispuesto a dar un gran paso con Begoña, sin importar en absoluto las consecuencias. En cuanto a Claudia, se da cuenta de que Manuela tiene ciertas reticencias con Gaspar tras haber pasado su primera noche juntos.

Raúl, por su parte, se queda completamente sin palabras al enterarse de que Claudia montó la partida de dominó por él. Visiblemente orgulloso, don Pedro no duda un solo segundo en tender la mano a Cristina tras haber salvado la producción del perfume. En cuanto a Cristina, se muestra decidida a seguir en Perfumerías De la Reina, aunque no tiene ni la menor idea de cómo hacérselo saber a doña Ana. Desde su experiencia, Luz opta por dar un importantísimo consejo a Irene sobre cómo debe actuar para tratar de ganarse la confianza de Cristina. En cuanto a Pelayo, ha dado el paso de mostrar a don Pedro las diversas cartas de Bernardo que encontró. Todo ello mientras Irene ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para sincerarse con Damián, mientras éste no duda en dar un importante paso en su relación. Algo que va a marcar un antes y un después en muchos aspectos.

¿Qué sucede en el capítulo 360 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, martes 29 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo la tensión entre Begoña y Gabriel aumenta de forma considerable. Es más, ella no tarda en confesar a Luz que Gabriel decidió besarla. Por si fuera poco, el artículo de Luz ha sido publicado, por lo que Luis y los Merino no dudan en felicitarla, mostrándose profundamente orgullosos.

Digna anima a don Pedro al médico al saber que está muy cansado, pero él se niega a dar ese paso. Pelayo, por su parte y tirando de astucia, opta por disculparse con Fina. Claudia no ha dudado en proponer a Fina hacer una serie de fotografías a la fábrica para hacer un calendario solidario en beneficio de la Casa Cuna.

Todo ello mientras Raúl se da cuenta de que ya no siente absolutamente nada por María. Ahora bien, ¿qué es lo que va a hacer con Claudia? Todo ello mientras María y Gabriel continúan afianzando su alianza para acabar, de una vez por todas, con la familia De la Reina. ¿Lo conseguirán? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.