Una reportera de Antena 3, atrapada en el fuego de Galicia: «El viento cambió de dirección»

La ola de incendios que está sufriendo nuestro país en las últimas semanas está provocando situaciones de peligro para los profesionales de la información que tienen que acudir a cubrirlos. Si la semana pasada eran varios equipos de programas de Telecinco los que sufrían problemas, esta vez ha sido uno de Antena 3 Noticias el que ha tenido que ser rescatado. Acercarse tanto al lugar de la noticia tiene sus riesgos, por eso las autoridades han tenido que ayudar a los vecinos de una población gallega, pero también a la reportera y a su equipo.

En la noche del martes 19 de agosto, la reportera Carmen Chao conectaba con la edición nocturna del noticiero, que durante este verano presenta Esther Vaquero en solitario ante las vacaciones de Vicente Vallés. Lo hacía desde la pequeña aldea de Bendollo, que pertenece a la localidad de Quiroga, en Lugo. Desde allí, muy cerca de las llamas, contaba el calvario que estaban viviendo los servicios de extinción, que no podían controlar el avance para salvar las casas de los vecinos y sus tierras. Todo parecía estar relativamente controlado, ya que pudo contar en directo y sin incidentes lo que allí pasaba, dejando unas imágenes impactantes.

Lo que no pudieron ver los espectadores de Antena 3 fueron los problemas que sufrió todo el equipo de profesionales que allí se encontraban, puesto que después de su trabajo les fue imposible salir de la aldea. Ha sido el programa Espejo Público el que ha entrevistado a la periodista Carmen Chao y a su cámara, que por suerte pudieron salir ilesos del infierno de las llamas.

«Las llamas se estaban avivando, había mucho movimiento, hablamos con brigadistas que nos dijeron que la situación se estaba complicando, que había flancos por todo el pueblo que nos estaban rodeando y nos avisaron de que ya no se podía bajar», ha contado la periodista en el matinal de Atresmedia.

En pocos minutos las cosas se complicaron tanto que se tuvieron que quedar en la aldea para no poner en riesgo sus vidas. «Nos quedamos encerrados. Ya no lo intentamos y nos quedamos en la zona grabando y hablando con los vecinos, que nos ofrecían sitio para dormir», una situación que les impidió volver a su casa tras la jornada de trabajo.

Como apunte, la periodista ha querido contar un detalle muy importante para entender qué está pasando en la comunidad gallega, que sigue sufriendo estragos. «Galicia no se quema. A Galicia la queman», así ha denunciado que este fuego ha sido intencionado, ya que en la zona de Bendollo (donde quedaron atrapados) estuvieron grabando dos días antes para contar que el incendio había sido extinguido, pero que ha vuelto con más virulencia cuando los vecinos ya respiraban tranquilos.

Horas después de hacer su conexión en el informativo de las 21:00 h, la periodista y su compañero cámara pudieron utilizar la única vía de salir, grabando el momento, ya que estaban «rodeados por el fuego». Tuvieron que hacerlo bajo la atenta mirada de los servicios de emergencia, que organizaron una evacuación exprés para ellos y otros ciudadanos más que debían salir.

En mitad del camino las cosas se complicaron todavía más, pues no les quedaba más opción que seguir adelante y esperar a que no surgiesen más problemas. Aunque aprovecharon un momento en el que el fuego estaba estabilizado por las brigadas, en apenas unos segundos se complicó todo «porque el viento cambió de dirección» y las llamas volvieron a crecer ante sus ojos.

Por suerte, tal y como han contado, al final pudieron salir de la zona de peligro y ponerse a salvo, pero vivieron auténticos momentos de angustia.