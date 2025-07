‘The New York Times’ rectifica tras mentir sobre un niño gazatí desnutrido: «Tenía problemas preexistentes»

El prestigioso diario estadounidense The New York Times ha tenido que emitir una rectificación tras la polémica generada por la publicación de una imagen que presentaba como ejemplo de la hambruna en Gaza a un niño que, según se ha conocido posteriormente, padecía problemas de salud preexistentes que afectaban significativamente su aspecto físico.

La imagen de Mohammed Zakaria al-Mutawaq, de 18 meses, fue utilizada por el rotativo como la cara visible de la crisis alimentaria en la Franja de Gaza, generando una intensa reacción emocional y miles de compartidas en redes sociales. Sin embargo, días después de la publicación, el medio se ha visto obligado a añadir una «nota del editor» para aclarar información crucial que había omitido inicialmente.

En su rectificación, The New York Times reconoce que Mohammed tenía problemas de salud preexistentes que afectaban su cerebro y su desarrollo muscular. Esta información, que no fue incluida en el artículo original de manera prominente, es fundamental para contextualizar el estado físico del menor, que presentaba características propias de estos trastornos genéticos.

El diario mantiene, no obstante, que la salud del niño «se deterioró rápidamente en los últimos meses, ya que cada vez era más difícil encontrar alimento y atención médica», y que la clínica que lo atendió confirmó que sufría desnutrición severa. Una afirmación que, sin embargo, cobra una dimensión diferente cuando se conocen las condiciones médicas preexistentes del menor.

La rectificación ha desatado una oleada de críticas hacia el medio de comunicación por lo que muchos califican como periodismo irresponsable y sensacionalista. Diversos analistas y usuarios en redes sociales han denunciado que el Times conocía perfectamente el impacto emocional que tendría la imagen del niño y que su omisión inicial de los problemas médicos preexistentes constituye una manipulación informativa.

«Millones de personas vieron esta imagen. Una imagen que era mentira. El niño no se muere de hambre. Tiene una enfermedad crónica degenerativa. Y ahora, The New York Times ha tenido que disculparse. La hambruna es un engaño. Palestina siempre miente», señalan críticos del tratamiento informativo dado por el diario.

Según la información que ahora reconoce el propio The New York Times, Mohammed padece trastornos que afectan tanto a su desarrollo cerebral como muscular, condiciones que explicarían gran parte de su aspecto físico deteriorado. Estos problemas de salud, de carácter genético, habrían estado presentes desde el nacimiento del menor y no serían consecuencia directa de la situación alimentaria en Gaza.

La madre del niño, Hedaya al-Mutawaq, había explicado en el artículo original las dificultades para encontrar alimento y atención médica, así como la muerte del padre del menor. Sin embargo, el contexto médico específico de las condiciones preexistentes no fue debidamente explicado a los lectores hasta la posterior rectificación.