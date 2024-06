‘The New York Times’ aplaude el rescate de Mazón a dos ballenas beluga de Ucrania

El periódico The New York Times ha aplaudido la evacuación de dos ballenas beluga de la ciudad de Járkov de Ucrania al Oceanogràfic de Valencia, que depende de la Generalitat Valenciana, presidida por Carlos Mazón, en artículo publicado este jueves.

En el texto, firmado por el corresponsal en Ucrania, Marc Santora, y la reportera en ciencia, Emily Anthes, se ha destacado desde el principio que es «uno de los rescates de mamíferos marinos más complejos jamás realizados». En este sentido, en el escrito se destaca que «la pareja de belugas ha sido sacada de un acuario de la maltrecha ciudad de Járkov, en el este de Ucrania, y transportada al mayor acuario de Europa, en Valencia (España), el miércoles por la mañana».

En el artículo, se ha destacado que «la evacuación de Plombir, un macho de 15 años, y Miranda, una hembra de 14, llegó justo a tiempo, según los expertos en mamíferos marinos», debido a que «si hubieran continuado en Járkov, sus posibilidades de sobrevivir habrían sido muy escasas», según ha declarado al periódico neoyorquino Daniel García-Párraga, director de operaciones zoológicas del Oceanogràfic de Valencia, que ha ayudado a dirigir el rescate.

Las belugas, cuyo hábitat natural es el Ártico, necesitan agua fría para sobrevivir. La devastación de la red eléctrica en Járkov obligó al acuario a depender de un generador, lo que dificultó la refrigeración del agua.

Como se puede ver en este mensaje en redes sociales del periódico neoyorquino, el rotativo de Nueva York ha destacado el trabajo realizado por los expertos españoles.

It was a whale of an evacuation. Actually, two.

A pair of beluga whales were extricated from the besieged Ukrainian city of Kharkiv and transported to an aquarium in Spain in what experts said was among the most complex marine mammal rescues ever. https://t.co/Pi00zQeiYX pic.twitter.com/MhySfw1IRL

— The New York Times (@nytimes) June 20, 2024