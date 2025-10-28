Vinicius confirma su romance con una famosa influencer publicando varias fotos íntimas

Vinicius y Militao celebran el amor y la reciente victoria en el Clásico con un viaje exprés a Mónaco con sus respectivas parejas. Precisamente, esta escapada ha servido para que el atacante del Real Madrid confirme su romance con la famosa influencer Virginia, con la que protagonizó una polémica semanas atrás después de que salieran a la luz algunos mensajes del futbolista a otra joven, llegando a pedir perdón públicamente a la que ahora es su novia.

Ambos han compartido un romántico post desde su respectivos perfiles oficiales en Instagram con el texto «V&V» y varias fotografías de la habitación de hotel en la que se están hospedando, con globos, flores y peluches rojos y la palabra ‘love’ sobre la cama que ambos compartirán estos días en su viaje de brasileños junto a Militao y su novia.

El lío de Vinicius con Virginia

Hace semanas, el jugador brasileño del Real Madrid se vio envuelto en un escándalo extradeportivo, concretamente un triángulo amoroso que obligó incluso a pronunciarse en su perfil oficial de Instagram, pidiendo perdón a su novia, la influencer y presentadora Virginia Fonseca, a la que lleva conociendo desde hace meses. En Brasil publicaron un vídeo en el que ella aseguraba que no seguía con Vinicius y el motivo de la ruptura serían unas capturas de pantalla de conversaciones del futbolista del Real Madrid con modelos, llegando a hablar públicamente una de ellas, llamada Anna Silva. «Vinicius es un maniático sexual… Me enviaba fotos de su p***. Solo quería hablar de sexo. Eso era todo. Vinicius solo piensa en sexo. Le dije que soy sapiosexual… Me gusta conversar, tener algo de qué hablar. No me gusta alguien que solo quiere hablar de cosas sucias conmigo, ¿sabes? No puede mantener una conversación, solo sexo, charla sobre sexo», decía.

Ante la trascedencia que ha tenido esta noticia en Brasil, Vinicius publicó un comunicado en el que se disculpaba con Virgina Fonseca y explicaba que «aunque todavía no éramos oficialmente una pareja, había una conexión sincera». El carioca salió al paso de todo el ruido mediático y se disculpó: «No me avergüenza admitir que fui descuidado, que no respondí de la mejor manera posible y que la decepcioné», reconoce el futbolista brasileño, que ha acabado ganándose el perdón de Virginia, tal y como queda claro después del post de hoy.

Así fue el comunicado de Vinicius:

«Todos pasamos por momentos que nos hacen reflexionar y crecer. Hace poco viví una situación que me hizo reflexionar y reconocer actitudes que no representaban quién quiero ser ni el tipo de relaciones que quiero construir.

Virginia es una mujer increíble, una madre admirable y alguien a quien siento un enorme cariño y respeto. Desde que nos conocimos, ha venido a Madrid tres veces a verme, dejando atrás su rutina, sus compromisos y su vida solo para estar conmigo. Conocí a una madre admirable y a una pareja increíble. Aunque todavía no éramos oficialmente una pareja, había una conexión sincera.

No me avergüenza admitir que fui descuidado, que no respondí de la mejor manera posible y que la decepcioné. Por eso, quiero pedir disculpas públicamente, con el corazón abierto, porque entendí que una verdadera relación sólo existe cuando hay respeto, confianza y transparencia.

La idea ahora es reiniciarlo todo. Sin mentiras, sin peleas, sin máscaras. Con mucho amor, cariño y respeto».