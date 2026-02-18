La pareja de Vinicius se estrena como reina en el Carnaval de Río de Janeiro

Virginia Fonseca, empresaria e influencer brasileña, fue una de las protagonistas del tercer día del Carnaval de Río de Janeiro. Fonseca se estrenó como reina de orquesta de la escuela de samba Grande Río en el desfile celebrado en el sambódromo de la ciudad carioca. Además de convertirse en las figuras de redes sociales más reconocidas del país, Virginia Fonseca también es conocida por ser la pareja sentimental de Vinicius Junior.

La empresaria de 26 años lució un traje color rojo brillante, formado por 60.000 cristales, pedrería, plumas y un adorno de 12 kilos a la espalda que simulaba unas alas. El aparatoso atuendo no impidió que Fonseca recorriera los 700 metros de distancia del sambódromo al frente de la orquesta, compuesta por alrededor de 300 percusionistas, de la escuela de samba Grande Río. Su aparición desató diversas reacciones en el público, aunque predominaron los aplausos. El look escogido por Virginia Fonseca había permanecido en secreto hasta el momento del desfile, generando expectativas desde que se supo que desfilaría como sustituta de la actriz Paolla Oliveira.

Fotos Virgínia Fonseca : Rainha de Bateria da Acadêmicos do Grande Rio no Carnaval 2026 do Rio de Janeiro

Virgínia Fonseca, fez sua estreia como Rainha de Bateria da Acadêmicos do Grande Rio, em desfile na Marquês de Sapucaí, na madrugada de quarta (18/02)https://t.co/x0B9hYcToI pic.twitter.com/gZ4fLu7PXr — Carnaval 2026 no Brasil – Carnaval de Rua (@carnavalebrasil) February 18, 2026

A Virgina Fonseca no le faltó el apoyo de su pareja, un Vinicius Junior que también estuvo en el foco durante la noche del martes. El futbolista del Real Madrid fue el protagonista absoluto en la victoria de los blancos a domicilio ante el Benfica. Suyo fue el único tanto del partido, un auténtico golazo desde fuera del área que dio la vuelta al mundo. Una acción que ha quedado opacada por la reacción de Gianluca Prestianni, futbolista del Benfica. El argentino colocó la camiseta sobre su boca y se dirigió a Vinicius en varias ocasiones. El ‘7’ merengue, respaldado después por Mbappé, aseguró al árbitro que Prestianni le había llamado «mono».

La activación del protocolo paró el partido durante diez minutos, pero la cobardía del argentino, evitando que las cámaras pudieran captar sus palabras, impidió que el VAR tomara medidas contra él. La guerra de declaraciones entre Real Madrid y Benfica ha dejado dos posturas opuestas e incompatibles. El club blanco cree fielmente a su futbolista, y así lo mostraron compañeros como Valverde, Mbappé y Tchouaméni tras el partido. El equipo portugués, por su parte, ha defendido fielmente a Prestianni; que ha acusado a Vinicius y el resto del Real Madrid de mentir en sus acusaciones.

El apoyo de Vinicius a su pareja

Pese a todo el revuelto generado por el incidente racista vivido en Lisboa, Vinicius Junior tuvo tiempo de apoyar de forma pública a su pareja desde la distancia que les separa. Virginia Fonseca y el futbolista conversaron en un directo en redes sociales que congregó a 280.000 seguidores de la influencer.

Momentos antes del desfile, Virginia confesó sentirse «muy nerviosa». Vinicius hizo gala de su experiencia antes de las grandes citas para mandarle un mensaje de tranquilidad. «Ese frío en la barriga es normal y agradable», contestó el brasileño. Virginia le agradeció el gesto portando un piercing en uno de sus dientes con el número 7, dorsal de Vinicius con el Real Madrid y la selección carioca.