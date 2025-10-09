Kylian Mbappé y Vinicius Junior conforman la dupla atacante más en forma de Europa esta temporada. El francés ha sumado cifras de récord en el inicio de su segunda temporada como merengue: 14 goles y dos asistencias en diez partidos. Su compañero en la izquierda del ataque, por su parte, anota 5 tantos y cuatro pases de gol en su cuenta particular. Una conexión entre ambos que destaca Mbappé. «Tengo una relación muy buena con Vinicius. Mucho mejor este año porque nos conocemos mejor», reconoció el ’10’.

Después de una primera campaña en la que no se consiguió ninguno de los tres grandes títulos, el dúo atacante del Real Madrid afronta una nueva etapa con hambre de trofeos. «Es un grandísimo jugador y una gran persona. Sabemos que la gente va a hablar de nosotros por todo. Al final tenemos el mismo objetivo, que es ayudar al Real Madrid a ganar títulos. Si queremos ganarlos tenemos que estar los dos a nuestra mejor versión», aseguró Mbappé.

En el inicio de la era Xabi Alonso, Vinicius Junior vivió un arranque de temporada 2025/26 poco habitual para él. Su alternancia en la titularidad con Rodrygo en el extremo izquierdo le arrebató la etiqueta de indiscutible. Su resurgir, sumado a que su compatriota no ha aprovechado la oportunidad, ha devuelto a Vini a su antiguo estatus. Su entendimiento con Mbappé en el ataque merengue va a más, al igual que su relación personal.

🗣️ «Dos jugadores famosos en el mismo equipo venden mucho papel». La relación Vinícius – Mbappé en el Real Madrid. 🆕📽️ #MbappéMovistarPlus: este domingo, a las 21:00, en Movistar Plus+ (dial 7). pic.twitter.com/ogZeAOHsjB — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 9, 2025

Las declaraciones del ’10’ del Real Madrid a Movistar Plus, extraídas de una conversación con Jorge Valdano, inciden en este tema. Su buena conexión más allá de lo futbolístico también se pudo apreciar sobre el césped del Santiago Bernabéu el pasado sábado. En plena lucha por el Pichichi, la Bota de Oro y otros galardones individuales, Mbappé decidió ceder un penalti a Vinicius. El galo, lanzador habitual desde los 11 metros, le dio la pelota al brasileño; que había provocado la infracción de Rafa Marín. Mbappé, que encontró minutos más tarde el premio del gol, ya había asistido a su compañero en el 1-0.