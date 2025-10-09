Mbappé: «Me siento bien y quiero jugar»

Kylian Mbappé compareció ante los medios de comunicación en la mañana de este jueves como capitán de la selección gala en la previa del partido que Francia disputará contra Azerbaiyán como clasificación para el Mundial de 2026. El delantero ha dejado claro que se encuentra bien para jugar y que su lesión en el tobillo no será un impedimento para ayudar a Francia a lograr la clasificación para el Mundial de 2026.

«Quiero jugar. El entrenador quiere que juegue. No creo que haya un problema mayor. Me siento bien. Hablamos con el entrenador. Es verdad que no he entrenado, pero hoy me entrenaré. No hay preocupación particular. Quiero jugar y clasificarme para el Mundial. Eso es todo», comenzó señalando sobre su lesión Kylian Mbappé en la rueda de prensa realizada como capitán de la selección francesa.

«Aquí se ha hablado más de lo que pasó con las lesiones en septiembre. Son los clubes los que pagan. No quieren perder a sus jugadores. Y para nosotros, la selección francesa es lo más importante. En Madrid todo ha pasado bien. Hubo una comunicación clara. Tenía una cosa en la rodilla, pero quise venir. El club fue comprensivo. No hay problema mayor sobre esto. Todo va bien», valoró Mbappé sobre sus lesiones y la comunicación con el Real Madrid.

«Creo que es una nueva temporada, hemos podido descansar más y pude prepararme mejor. He comenzado bien la temporada. Es sólo el debut de una temporada muy larga. He empezado bien, puse todos los ingredientes para empezar bien. Estamos bien con el equipo, a pesar del partido ante el Atlético. Estamos comprendiendo lo que pide el entrenador de nosotros. También con la selección he empezado bien. Creo que puedo mejorar y trabajo para ello», analizó el delantero francés sobre su inicio de temporada.

Sobre el récord de goles de Giroud: «No. No me pongo un límite para igualarlo. Quiero igualarle. ¿Posiblemente mañana, quién sabe? Como dije, lo más importante es clasificarse para el Mundial. Después, llegará naturalmente. Es algo que llegará. Estaré contento cuando llegue. Y pasaré a otras cosas que habrá que hacer».

También Deschamps habló sobre su delantero: «No es algo grave el problema en su tobillo. Es más un tema de su sensibilidad con respecto a su tobillo. Ha seguido el programa previsto. Debe entrenarse esta tarde con el resto de sus compañeros. Y si todo pasa bien, mañana estará disponible».