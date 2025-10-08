Mbappé sigue al margen con Francia a tres días de jugar contra Azerbaiyán

Mbappé se mantiene al margen del resto de sus compañeros de la selección francesa a tres días de jugar contra Azerbaiyán El delantero del Real Madrid saltó al terreno de juego junto al resto de los internacionales, pero cuando comenzaron a trabajar, el madridista se mantuvo al margen con Konaté. Kylian se mantuvo sobre el césped, mientras que en la jornada del martes trabajó en el interior de las instalaciones.

Todo esto, a tres días de que Francia se mida a Azerbaiyán en la tercera jornada de la fase de clasificación del Mundial de 2026 que se celebrará en el Parque de los Príncipes. Es una evidencia que Mbappé está haciendo grandes esfuerzos para estar en dicho encuentro, aunque su presencia, a estas horas, sigue en el aire.

Hay que recordar que en el duelo contra el Villarreal, Mbappé sufrió un ligero esguince en el tobillo derecho. Ahora, el Real Madrid cruza los dedos para que el delantero se resienta de su respectiva dolencia y pueda estar disponibles para Xabi Alonso en el encuentro que medirá a los blancos con el Getafe el próximo 19 de octubre.