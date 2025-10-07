Mbappé se queda con Francia y Mastantuono con Argentina

Kylian Mbappé se quedará con Francia. Tras ser examinado por los servicios médicos del combinado galo, no se ha detectado ninguna lesión preocupante, y el capitán francés estará a las órdenes de Deschamps en la convocatoria de octubre. Por lo tanto, podría tener minutos en los encuentros clasificatorios para el Mundial de 2026 contra Azerbaiyán y, especialmente, Finlandia. Tanto el futbolista como los médicos han confirmado que no hay ningún problema físico relevante. Jugará con su selección.

«Tuvo una pequeña molestia, pero no es tan grave. De lo contrario, no estaría aquí hoy. Siempre se informan de lesiones antes de que se anuncien las convocatorias, e incluso hay veces que después también. De momento no tengo nuevas informaciones de que haya empeorado. Si hay algo, habrá una actualización», aseguraba Deschamps el pasado lunes, adelantando lo que ya se ha confirmado: Mbappé se queda con Francia.

El que tampoco regresará con el Real Madrid es Franco Mastantuono. El atacante también ha sido examinado por los servicios médicos del combinado albiceleste antes de disputar los amistosos contra Venezuela y Puerto Rico. Cabe recordar que la vigente campeona del mundo ya ha finalizado la clasificación para el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

En el duelo contra el Villarreal, Mbappé sufrió un ligero esguince en el tobillo derecho. Por su parte, Mastantuono terminó aquel encuentro con una leve sobrecarga en los isquiotibiales. Ahora, el Real Madrid cruza los dedos para que ninguno de los dos se resienta de sus respectivas dolencias y puedan estar disponibles para Xabi Alonso en el encuentro que medirá a los blancos con el Getafe el próximo 19 de octubre.