Mbappé acude a ver el Lille-PSG y celebra el gol de su hermano en la grada

Kylian Mbappé acudió al estadio Pierre-Mauroy junto a su padre para presenciar en directo desde la grada el Lille-PSG de la séptima jornada de la Ligue 1. Fue a ver su hermano Ethan, que entró en el minuto 81 y empató el partido contra los de Luis Enrique en el 85. La estrella del Real Madrid celebró el gol de su hermano en la grada con gran efusividad.

Mbappé aprovechó el domingo libre después de la victoria del Real Madrid contra el Villarreal, con gol suyo al final del partido, y justo antes de marcharse concentrado con la selección francesa para ver a su hermano. Y le valió la pena. Solamente jugó nueve minutos Ethan contra el PSG, pero fue decisivo con un gol para empatarle el partido al campeón de Europa.

Celebró junto a su padre el gran gol de Ethan Mbappé contra el PSG. Un partido especial sin duda para Kylian de su hermano contra su ex equipo. Este lunes se concentrará con la selección francesa y los servicios médicos del cuadro galo examinarán su golpe en el tobillo del pasado sábado.

El francés sufrió un ligero esguince en el tobillo derecho en el encuentro ante el Villarreal. Su presencia con Francia, que tiene que jugar dos partidos clasificatorios para el Mundial contra Azerbaiyán y Finlandia, está en el aire, pero el delantero madridista tendrá que desplazarse a Clairefontaine para someterse a pruebas médicas por los servicios médicos del combinado galo, que decidirán si continúa concentrado o regresa a Madrid.

El Lille logró empatarle al PSG en este partido de Ligue 1 justo antes del parón de selecciones y deja a los de Luis Enrique líderes, pero con solamente un punto más que el Marsella, Lyon y Estrasburgo. El equipo del hermano de Mbappé es séptimo con cinco puntos menos que los parisinos.