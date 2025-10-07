Rodrygo vuelve con Brasil: «Fue difícil, pasé por muchas cosas…»

Rodrygo Goes ha regresado a una convocatoria con Brasil para los amistosos contra Corea del Sur y Japón. El delantero viene teniendo minutos en el Real Madrid de Xabi Alonso, y eso ha provocado que Carlo Ancelotti le llame de nuevo para la selección. No viste la camiseta de la canarinha desde el 26 de marzo contra Argentina. El atacante madridista reconoció que ha pasado por muchas cosas estos meses y fue difícil estar lejos de la selección.

«Es un placer estar con Ancelotti, quien me ayudó mucho y me dio un impulso en mi carrera. En sus manos, he progresado. Fue un placer conocerlo, decirle lo genial que es estar aquí, decirle que siempre es así y que por eso disfruto tanto viniendo. Ha pasado mucho tiempo, pero ahora estoy bien y espero aportar todo lo que pueda», comenzó diciendo Rodrygo en rueda de prensa.

El atacante madridista no estuvo en la última convocatoria contra Chile y Bolivia porque Ancelotti decidió dar descanso a los madridistas, ni tampoco en la anterior porque estaba saliendo de una lesión. Pero ahora ha regresado con más fuerza que nunca y con ganas de ganarse un puesto en la selección de Brasil para estar en el Mundial.

«Nadie tiene un puesto asegurado, y todavía tengo mucho que demostrar, sobre todo porque confío en mi potencial», explicó el jugador, que dejó claro que va a dar su cien por cien para mostrar su mejor versión con Brasil: «Me esfuerzo por ser aún mejor para la selección».

Rodrygo comentó que ha sido difícil estar fuera de la canarinha: «Fue mucho tiempo… Sentí como una eternidad estar lejos de la selección. Fue difícil, pasé por muchas cosas. Fue bueno reflexionar, aclarar mis ideas y ponerme en orden. Me siento bien y listo para dar lo mejor de mí, mi mejor versión».

Rodrygo se rinde a Ancelotti

El futbolista del Real Madrid reconoció en rueda de prensa que ha hablado con el seleccionador y le ha dejado claro que todos tienen opciones de estar en el Mundial, pero deben ganárselo en el campo: «Ancelotti dejó claro que nadie tiene un puesto asegurado. Hay que jugar y rendir bien en el club para quedarse en la selección y llegar al Mundial»,

«La alegría, sin duda, es clave. Ancelotti es muy alegre, se desenvuelve bien en el vestuario, y esa es una de sus principales características. Una de las primeras cosas que me comentó fue que el ambiente aquí es genial. Esta alegría marcará la diferencia para que corramos por él y demos lo mejor de nosotros», espetó.

Por último, Rodrygo dijo que tener a Ancelotti en el banquillo «tiene un peso diferente»: «Cuando estás en el campo, miras hacia afuera y ves a Ancelotti; tiene un peso diferente. Incluso de parte de los rivales, la gente lo respeta un poco más; transmite mayor credibilidad. Siempre lo elogiaré; es alguien que me ayudó a crecer».