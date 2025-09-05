Paso al frente de Rodrygo

Ahora le toca a Rodrygo. El brasileño está donde siempre ha querido estar a pesar de las especulaciones que se han sucedido de manera constante durante todo el verano: en el Real Madrid. El atacante siempre tuvo claro que, salvo que desde la entidad madridista le comunicasen que no contaban con él, algo que nunca sucedió, su principal y casi única prioridad era continuar vistiendo de blanco. Eso sí, con matices. En esta nueva etapa, el delantero tendrá otro rol, en el que no será tan protagonista como lo era con Carlo Ancelotti, pero sí que tendrá minutos importantes y, sobre todo, jugará donde quiere hacerlo, que no es en otro sitio que en la banda izquierda.

Rodrygo mantuvo hace varias semanas una conversación con Xabi Alonso en la que le manifestó su deseo de jugar por la banda izquierda, alejándose del costado derecho e, incluso, de la posición de ‘9’ que ha ocupado en diferentes ocasiones con Ancelotti. El brasileño es plenamente consciente de que atacando desde el costado zurdo es mucho más peligroso que haciéndolo desde cualquier otra zona del terreno de juego. El donostiarra ha aceptado la petición del futbolista y, salvo necesidad, siempre jugará en el costado izquierdo del ataque madridista.

El siguiente reto de Rodrygo tiene que ser demostrar que Xabi puede confiar en él. Para ello, es plenamente consciente de que debe subir su nivel respecto a lo mostrado en los últimos meses, pero al mismo tiempo está seguro de que lo podrá hacer. Sólo necesita que le pongan, puesto que de confianza va sobrado y está seguro de que conseguirá dar la vuelta a la situación. De momento, ha conseguido lo más importante, que no es otra cosa que seguir en el Real Madrid.

Rodrygo lo tiene claro

Rodrygo tiene claro que será capaz de ser importante, de subir su nivel. El partido contra el Oviedo, donde fue titular, fue importante para el brasileño. Si bien es cierto que en el banquillo se le vio enfadado, ya que en su interior estaba seguro de que podía haber hecho más durante la hora y poco en la que estuvo sobre el césped, para Xabi Alonso su rendimiento fue notable.

El plan del donostiarra es ir alternando a Rodrygo y Vinicius en la banda izquierda. El Real Madrid comienza, tras este parón de selecciones, un calendario lleno de partidos, donde la Champions hace acto de presencia, y Xabi tiene claro que debe dar minutos a todos y, sobre todo, descanso.