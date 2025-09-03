Rodrygo declara su amor al madridismo: «Historia por hacer»

Rodrygo Goes, a pesar de todos los rumores que han salido durante el verano, seguirá siendo jugador del Real Madrid. Una vez cerrado el mercado, el jugador brasileño aprovechó sus redes sociales para hacerle una declaración de amor al madridismo y demostrar que quiere seguir defendiendo este escudo igual de bien que lo ha hecho durante las últimas temporadas.

«Historia por hacer», escribió Rodrygo Goes en una de sus redes sociales acompañado de una fotografía suya de pequeño con la camiseta del Real Madrid. En otra de sus redes sociales publicó un vídeo donde aparece con la camiseta blanca de este año, sus mejores jugadas y los trofeos que ha conseguido acompañado de esta frase: «mi casa».

Historia por hacer 🤍🏠 #HalaMadrid pic.twitter.com/1dQ5R9he8c

— Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) September 2, 2025

Una declaración de amor de Rodrygo al madridismo después de confirmarse, una vez quedó cerrado el mercado de fichajes, que seguirá en el Real Madrid. El brasileño defenderá la camiseta madridista igual que lo ha hecho durante las últimas temporadas.

Rodrygo comenzó la temporada sin minutos ante Osasuna en el Santiago Bernabéu y los rumores de una posible salida aumentaron. Pero se mantuvo en el club. En Oviedo fue titular por delante de Vincius y realizó una buena hora de partido. Y contra el Mallorca volvió a ser suplente, pero disfrutó de minutos en la segunda parte.

Rodrygo, al igual que Vinicius, permanecerá en Valdebebas durante este parón de selecciones al no haber sido convocado por Ancelotti para Brasil. Por delante, catorce días para incidir en lo que Xabi Alonso quiere de ellos. El técnico tolosarra, consciente de que la competición agudiza su intensidad tras el parón, tiene claro como afrontará los derroteros. Vinicius y Rodrygo son titulares, con lo cual los irá alternando, aunque Goes sólo jugará por la izquierda tal y como pactó con el propio Xabi Alonso.