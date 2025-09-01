Discurre Xabi Alonso a caballo entre la confección definitiva de su equipo y la exigencia del calendario. Ganar, ganar, ganar y volver a ganar mientras termina de llevar sus ideas a la práctica. Le vendrá bien las dos semanas de respiro que le dan las selecciones para perfilar su sistema antes de que el calendario arrecie, pues al regresar se encontrará con seis partidos en dos semanas y con desplazamiento incluido a Almaty, prácticamente China. Casi nada. De ahí la importancia de estas dos semanas para terminar de diseñar las nuevas situaciones de Vinicius y Rodrygo.

Ambos jugadores permanecerán en Valdebebas al no haber sido convocados por Ancelotti para Brasil. Por delante, catorce días para incidir en lo que Xabi Alonso quiere de ellos. El técnico tolosarra, consciente de que la competición agudiza su intensidad tras el parón, tiene claro como afrontará los derroteros. Vinicius y Rodrygo son titulares, con lo cual los irá alternando, aunque Goes sólo jugará por la izquierda tal y como pactó con el propio Xabi Alonso.

Vinicius y Rodrygo, con menos peso que las temporadas anteriores y cargados de especulaciones sobre su futuro durante el mercado de fichajes, irán rotando la titularidad. Xabi Alonso ya lo llevado a la práctica. En Oviedo fue Rodrygo titular y Vinicius saltó al terreno de juego sustituyendo a su compatriota y ante el Mallorca a la inversa, Vinicius salió de la partida y Rodrygo ingresó al terreno de juego en su lugar. O uno u otro, dos parecen multitud.

Todo esto se desarrolla con la renovación de Vini como telón de fondo. La resolución es una incógnita, aunque para el Real Madrid no es intransferible. «¿Su situación contractual? Yo estoy muy contento con él. Ante el Real Oviedo demostró que puede tener un gran impacto desde el banquillo y lo que quiero es que haga una gran temporada. Estamos empezando, aquí todos son importantes y Vini, por todo lo que ha hecho en el Madrid, por todo lo que queremos que haga esta temporada, va a ser fundamental», explicó Xabi Alonso.

Lo único cierto en todo esto es que el intocable para el tolosarra en la delantera es Mbappé, que ya acumula tres goles en tres partidos. Dio el triunfo ante Osasuna y abrió la lata y puso tierra de por medio ante el Oviedo en el Tartiere. Xabi Alonso está contento con Vinicius y con Rodrygo y ambos saben el rol a desempeñar esta temporada. Una vez uno y otra otro, los dos al mismo tiempo son multitud.