Neymar declara la guerra a Vinicius y Ancelotti con un menosprecio en redes: ¿Te imaginas…?

Neymar Junior generó un incendio en las redes sociales con un ataque inexplicable a Vinicius Junior, Carlo Ancelotti y también Richarlison justo antes del debut del ex entrenador del Real Madrid con la selección de Brasil. En un mensaje dirigido a Ronaldo Nazario, legendario delantero de la canarinha, el ex del Barcelona se preguntó: «¿Alguna vez te has imaginado este 10 y este 9 juntos con la amarela?»

Neymar menospreció a Vinicius, que estrenará nuevo número con Brasil cambiando el 7 por el 10, y a Richarlison, que portará el 9 de la pentacampeona del mundo. El brasileño, que tuvo que volver al Santos porque ni en Arabia Saudí le querían por su mal estado físico, reclamo su cota de protagonismo en una noche ilusionante para el país carioca con el debut de Ancelotti al frente del banquillo.

El partido entre Ecuador y Brasil, perteneciente a la clasificación sudamericana para el Mundial de 2026, se jugará a las 1:00 horas. Ancelotti estrenará su paquete de chicles como seleccionador brasileño después de dejar el Real Madrid en una segunda etapa de cuatro temporadas y habiéndose convertido en el técnico de la historia del club blanco con más títulos.

Con todo ello, Neymar se atrevió a cuestionar las decisiones del italiano, que se lo cargó en su primera lista con Brasil. Vinicius llevará un dorsal que queda libre en el Real Madrid tras la marcha de Luka Modric. El brasileño tuvo que soportar como en la previa de una cita especial, el recuerdo del gran futbolista que irrumpió en Europa con el Barça cuestionaba su valía para portar el 10. La estrella del equipo blanco, con nueve años menos, ya sabe lo que es ganar una Champions más.

Neymar provoca a Vinicius… y a Ancelotti

Neymar está dolido porque ahora ve como Vinicius lleva el 10 que durante muchos años lució en Brasil, aunque con ese número tan sólo conquistó un título, la Copa América de 2019. Por su parte, Ronaldo, mítico portador del 9 de la canarinha, no ha respondido a la provocativa publicación de su compatriota por el momento.