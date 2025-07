Neymar toca fondo en su regreso a Brasil: «Decir que soy un mercenario…»

El final de carrera de Neymar Junior está empañando a quien fue un gran futbolista en el Barcelona. Después de superar una grave lesión de rodilla, el ex capitán de la selección de Brasil regresó a su país natal y al club donde creció como jugador, el Santos, para volver a ser feliz y disfrutar, pero de momento está muy lejos de conseguirlo. En el último partido le anularon un gol fantasma, se encaró con la afición y su equipo cayó en puestos de descenso de la Liga brasileña.

Tras el sonoro enfrentamiento con un aficionado al final del encuentro con ese tanto anulado en el descuento, Neymar no se contuvo y explotó en sus redes sociales: «En el calor del momento es difícil controlar los sentimientos cuando te ofenden injustamente… Nunca voy a discutir con un aficionado cuando me critica en el campo, allí tiene derecho a opinar si he jugado mal o no. Incluso a abuchearme».

«Lo que no puede hacer es insultarme, como me ofendió. Decir que soy un mercenario junto a mi padre, hablar de mi familia, amigos… lo siento, pero es difícil controlarse. (Aunque sé que lo soy). ¡Vine al Santos para intentar ayudar al club de la mejor manera posible, dentro y fuera del campo! Y el día que la afición crea que ya no puedo ayudar o que estoy perjudicando al club de alguna manera, ¡seré el primero en recoger mis cosas y marcharme!», añadió.

🚨 NEYMAR PENSAIT AVOIR MIS UN GOLAÇO MAIS LE BALLON N’AVAIT PAS FRANCHI LA LIGNE !!! 🇧🇷⚽️🤯 Le Ney était même en train de célébrer mais l’arbitre n’a pas accordé le but ! ( 🎥 @Cartolouco )pic.twitter.com/pxZMR8f6JR — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) July 24, 2025

«El Santos Futebol Clube es una de mis mayores pasiones y, mientras tenga fuerzas, daré lo mejor de mí por este club… Correré, lucharé, gritaré e incluso pelearé si es necesario para conseguir que el Santos esté donde se merece. Saludos, Nación Santista», concluyó Neymar en su publicación. El brasileño, de forma decepcionante, es más mediático en los últimos tiempos por acontecimientos como este que por su fútbol.

Neymar vive otro calvario en Brasil

El calvario de Neymar en el Santos continúa. Después de encadenar diversas lesiones, el 10 se ha mostrado contrariado con la afición, mientras ve cómo su equipo encalla en la zona de descenso del campeonato brasileño. Desde que volvió al club de Pelé, el pasado mes de febrero, el delantero apenas ha jugado 15 partidos, con un balance de cuatro goles y tres asistencias. En Liga, son siete encuentros y sólo un tanto.

Este miércoles, jugó los 90 minutos en la derrota en casa contra Internacional (1-2). El ex jugador de Barça y PSG lo intentó de todas las formas, pese a su falta de rodaje. Hasta celebró de manera eufórica un gol agónico que suponía el empate 2-2, para luego darse cuenta de que la pelota se paseó por la línea de meta, sin sobrepasarla completamente.

Tras el pitido final, Neymar se fue directo hacia la grada y comenzó a discutir acaloradamente con un hincha con el que ya había tenido sus más y sus menos durante el encuentro. Entre insultos, el aficionado le exigió «honrar la camiseta» y el máximo goleador histórico de la canarinha le mandó callar y aseguró estar «dando la vida» en campo. Las imágenes del rifirrafe corrieron como la pólvora en medios de comunicación y redes sociales.