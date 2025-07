El Barcelona utiliza su pretemporada como una nueva palanca: cobra 10 euros por ver sus partidos en Asia

El Barcelona ha decidido utilizar sus primeros amistosos de pretemporada en Asia como una nueva palanca para sacar algo de dinero. Los tres partidos que disputará el equipo de Hansi Flick durante los próximos días en Japón y Corea no se podrán ver por televisión en directo. Solamente por diferido lo retransmitirá la televisión pública de Cataluña. Para verlo en directo y en exclusiva habrá que comprar un paquete online en los canales oficiales del club azulgrana por 9,99 euros al mes como mínimo. Este paquete también incluye el Trofeo Joan Gamper del próximo 10 de agosto frente al Como.

Los aficionados del Barcelona que quieran ver este domingo (12:00 horas en España) el debut del equipo culé en el segundo año de Hansi Flick al frente de la entidad tendrán que pagar como mínimo 9,99 euros para verlo. Ese es el dinero que cuesta el pack de pretemporada que ha puesto el Barça a la venta, ya que ha logrado tener los derechos de la gira asiática en exclusiva.

Este pack de pretemporada incluye los tres amistosos que disputará el Barcelona en Japón y Corea ante el Vissel Kobe, el primero este domingo, el Daegu y el Seul. También entraría el duelo ante el Como en el Trofeo Joan Gamper.

El partido no se retransmitirá por televisión y solamente se podrá seguir en directo online y pagando. La televisión pública de Cataluña ha logrado los derechos de estos tres partidos en Asia, pero solamente podrán emitirlos en diferido. También hay que dejar constancia que los socios y peñistas del Barcelona sí podrán ver estos partidos de pretemporada de manera gratuita a través de un código que les facilitará la entidad catalana.

Comunicado del Barcelona

Los socios y peñistas tienen acceso gratuito a Culers Premium. El Club enviará un código promocional a su correo electrónico antes del partido. Este código deberá introducirse durante el proceso de compra de la suscripción para poder ver los partidos gratuitamente.

La pretemporada del Barça llega más blaugrana que nunca y arranca con el primer equipo viajando a Asia. Allí disputarán la gira asiática, así que no te pierdas ni minuto y vive en directo cada partido. Siente la pasión Culers, estés dónde estés gracias a las retransmisiones en directo del Barça.

¿Sabes cuándo y cómo se celebrarán los partidos? Apúntate las siguientes fechas:

Domingo 27 de julio: vs. Vissel Kobe a las 12:00h (hora local de España)

Jueves 31 de julio: vs. FC Seoul a las 13:00h (hora local de España)

Lunes 4 de agosto: vs. Daegu FC a las 13:00h (hora local de España)

El próximo 10 de agosto, a las 21h de la noche, se celebrará el emblemático Trofeo Joan Gamper. Este año 2025, el encuentro será contra el Como y se celebrará en el Estadio Johan Cruyff.

Disfruta de las retransmisiones en directo del Barça y no te pierdas ningún detalle de cada uno de estos partidos. Y lo más importante, siente la pasión Cooler y la magia del fútbol blaugrana.