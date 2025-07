Irene Paredes: «Tenemos una oportunidad para seguir haciendo historia»

Irene Paredes ha comparecido antes de la final de la Eurocopa 2025, en la que la selección española femenina se medirá a Inglaterra. Las inglesas defienden título en Basilea ante las campeonas del mundo, que llegan en busca de su primer cetro continental. La capitana de España ha señalado que saben «gestionar la tensión y las emociones» de una final y que el partido lo ven «como una oportunidad de seguir haciendo historia».

La capitana ha destacado que, desde la final del Mundial, «se han dado pasos hacia delante, pasos firmes» en la Federación, pero que aún queda camino por recorrer: «Tenemos que seguir abriendo puertas, normalizando situaciones que cada vez son más normales. Después de eso, con esa victoria, se derriban muros, somos más referentes, pero seguimos en el camino».

«Creo que cada vez somos más maduro, con más recursos. Pensamos que lo que hemos hecho hasta ahora no sirve de nada. Mañana es un nuevo partido. Contra una grandísima selección a la que respetamos mucho. Intentaremos dar nuestra mejor versión», ha explicado la capitana.

Paredes ha hablado sobre la repercusión que está teniendo esta Eurocopa en España: «Creo que no somos conscientes de lo que hay montada, de lo que nos están siguiendo. Nos llega con cuentagotas. Sentimos el cariño, estamos agradecidas e ilusionadas. Esto hace poco tiempo era impensable. Cada vez son más los que se animan para seguirnos y mandarnos su apoyo».

Sobre Inglaterra, ha señalado que «es verdad que sacan un motón de partidos en los últimos minutos», aunque ha incidido en que serán peligrosas durante todo el choque: «Son capaces de jugar el balón y jugar bien. Nosotras siempre tenemos cosas que corregir y estamos en esa línea».

«Es una selección de las mejores del mundo, se han ganado estar en la final como nosotras. Nos conocemos muy bien. Nos han hecho sufrir, las hemos hecho sufrir y nuestro máximo respeto», ha destacado sobre su rival de este domingo.

Sobre si es el torneo en el que más está disfrutando con España, Irene Paredes ha dicho que lo está haciendo «muchísimo», aunque no sabe si es el que más: «No sé. He disfrutado todo, pero este lo estoy disfrutando muchísimo. Hemos llegado en un momento de madurez muy buena, con una combinación muy buena de jugadoras, con mucha calidad, muchos recursos, un bagaje importante a la hora de partidos y torneos importantes jugados, lo que ayuda. Sí, podría decir que estoy disfrutando, no sé si la que más. Hemos llegado en un momento tranquilo».

Ha lanzado un mensaje a todos aquellos que les siguen, evitando pronunciarse sobre quien no lo haga: «No creo que haya que obligar a nadie. Vernos a nosotras, pues habrá gente que le guste y que no. Se está demostrando que en cuanto pones un partido en una hora pública a una hora buena, a la gente le interesa. Dar las gracias ay que nos sigan apoyando, porque nos ayuda»

«Sigo sin asumir el favoritismo. El primer día dije que estaba Inglaterra entre ellas y otro tipo de selecciones. Nos hemos merecido las dos estar en la final. Nosotras queríamos estar aquí y lo demás es disfrutar. Los favoritismos no entran de puertas para dentro. Tenemos que estar centradas y el resto no nos suma», ha finalizado Irene Paredes.